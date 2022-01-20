شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه سوار ذكى يتتبع ضغط الدم على مدار الساعة.. اعرف تفاصيل التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء سوار يمكنه تتبع ضغط الدم سواء إذا كنت واقفًا أو جالسًا أو مستلقيًا أو حتى نائمًا، فيمكنه أن يساعد في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وعملت شركة Aktiia على مجموعة أدوات مراقبة ضغط الدم في المنزل مع سوار وتطبيق شريك، والذي يمكنه باستمرار تتبع ضغط الدم بدون جهاز ضخم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها العمل على مراقبة ضغط الدم باستخدام أجهزة الاستشعار البصرية منذ 15 عامًا، وكانت على استعداد لطرحه في السوق في ربيع عام 2021.

كما أنه يستخدم معالجة الإشارات، لأخذ قياسات حقيقية مقابل خط الأساس، بدلاً من استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات ضغط الدم.

قال مايك كيش، الرئيس التنفيذي لشركة Aktiia، إن وجود قياسات ضغط دم موثوقة كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للأطباء والمرضى.

ويسمح للأطباء بتحديد ما إذا كان الدواء يعمل أم لا، ويتيح للمرضى أن يروا بأنفسهم كيف تؤدي تغييرات نمط الحياة التي يقومون بها إلى تحسين ضغط الدم.

وهذا السوار يكلف 199 جنيهًا إسترلينيًا، وهو معتمد طبيًا للاستخدام في سبع دول في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة.

تقول Aktiia إن هدفه هو تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تزويد المرضى والأطباء بفهم أعمق لأنماط ضغط الدم لديهم، وهو مصمم للمساعدة في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذي يصيب حوالي 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم، وهو سبب رئيسي للوفاة المبكرة.