شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا" قوة ثوران بركان تونجا تعادل انفجار 5 ميجا طن من الـTNT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن قوة الثوران البركاني في تونغا مؤخرا، تعادل 5-6 ميجا طن من مادة الـTNT المتفجرة.

وقدرت "ناسا" الطاقة الحركية الكلية للانفجار الأولي في البداية بـ10 ميجا طن من مادة الـTNT.

وقال جيم غارفين، كبير العلماء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" إن هذا تم تعديله لاحقا إلى أن قوة البركان تعادل انفجار "5 إلى 6 ميجا طن من الـTNT"، مبينا أن "هذا التقدير لا يشمل الطاقة الحرارية المنبعثة.

وكان البركان الواقع على بعد حوالى 65 كيلومترا من عاصمة تونجا نوكو الوفا، برز فوق المياه خلال ثوران العام 2009 ونفث صخورا كبيرة ورمادا في الجو العام 2015 ما أدى إلى تشكل جزيرة جديدة طولها كيلومتران وعرضها كيلومتر وارتفاعها 100 متر.

أما بركان الأسبوع الماضي، فهو الأعنف منذ عقود، وتكونت نتيجته كتلة ضخمة من الدخان والرماد على شكل فطر بارتفاع 30 كلم، تلاها مباشرة التسونامي.

وتشكلت أمواج بارتفاع 1.2 متر ضربت نوكو الوفا حيث فر السكان إلى المرتفعات، تاركين وراءهم منازل اجتاحتها المياه، بينما كانت الصخور تتساقط من السماء.