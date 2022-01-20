شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع رسائلك المهمة من الانتقال إلى البريد العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مرشحات البريد العشوائى من جوجل ذكية جدًا، لكن فى بعض الأحيان يمكن أن يكونوا صارمين جدا لدرجة أنهم يضعون علامة على رسائل البريد الإلكتروني التى تريد تلقيه كرسائل غير مرغوب فيها ويتم تحويلها إلى البريد العشوائى "Spam"، لذلك نقدم لك كيفية منع رسائلك من الوصول إلى هذا المصير، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا نقل Gmail تلقائيًا رسالة بريد إلكترونى مهمة فى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها، فانتقل إلى مجلد البريد العشوائى وافتح تلك الرسالة، ثم اضغط على الإبلاغ عن ليست بريدًا عشوائيًا أو ليست بريدًا عشوائيًا فى أعلى الصفحة.

إذا كنت لا ترى هذا الخيار فى تطبيق الهاتف، فاضغط فوق النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليمنى ثم حدد ليس بريد عشوائى من هناك.

يجب أن يؤدى نقل رسالة مرة أخرى إلى صندوق الوارد الخاص بك إلى تعليم جوجل عدم تصفية مثل هذه الرسائل فى المستقبل.

وإذا كنت تريد حذف بريدك الوارد فيما بعد، ولكن لا تريد مسح رسائل البريد الإلكترونى بشكل دائم، ففكر فى أرشفتها، حيث تعمل أرشفة البريد الإلكتروني على إخراجها من علبة الوارد الخاصة بك، ولكنها تضعها فى مجلد منفصل يمكنك عرضه وقتما تشاء.

ويمكنك لأرشفة رسالة بريد إلكتروني، أن تلتزم بهذه الخطوات: افتحها ثم اضغط على أيقونة الأرشفة في أعلى الصفحة، الذى يبدو كصندوق بداخله سهم يشير لأسفل.