شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز أحداث إطلاق "ستارلينك" الليلى المذهل لـ SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس للتو مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك للإنترنت إلى الفضاء. وغادر صاروخ فالكون 9 Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا الساعة 9:02 مساءً أمس الثلاثاء.

وسار كل شيء وفقًا للخطة، مع عودة معزز المرحلة الأولى بأمان والمرحلة الثانية تنشر جميع الأقمار الصناعية الـ 49 Starlink في مدار أرضي منخفض.

وكالعادة قامت SpaceX ببث إطلاق المهمة مباشرةً، حيث وصل حوالي 50000 شخص إلى قناة الشركة على YouTube لمشاهدة الحدث.

والتقطت عدة كاميرات المراحل الأولى من صعود الصاروخ نرى أيضًا سقوط الصاروخ بعد ثلاث دقائق من الإطلاق، مما يفضح حمولة الأقمار الصناعية قبل نشرها، استمر في مشاهدة بعض المناظر المذهلة للصعود المستمر للصاروخ، وهنا نتمكن من رؤية المرحلة الأولى من الهبوط المعزز على متن الطائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي بعد تسع دقائق من إطلاقها، مما يمثل الاسترداد الناجح 103 للمرحلة الأولى من فالكون 9 ويسلط الضوء مرة أخرى على النجاح الاستثنائي لنظام صاروخ سبيس إكس القابل لإعادة الاستخدام.

كان هذا هو الإطلاق المداري الثالث لـ SpaceX لعام 2022 في ما يُصطف ليكون أكثر الأعوام ازدحامًا حتى الآن ، حيث تم التخطيط بالفعل لحوالي 40 مهمة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، متجاوزة بذلك حصيلة 2021 من 31 عملية إطلاق.

ويأتي إطلاق يوم الثلاثاء بعد أيام فقط من نشر فريق من الباحثين تقريرًا يقيم تأثير أقمار سبيس إكس على عمل علماء الفلك.

وأثار ضوء الشمس المنعكس عن الأقمار الصناعية قلقًا بين أولئك الذين يستكشفون الفضاء السحيق من الأرض، حيث أشار التقرير إلى زيادة عدد خطوط الضوء على الصور التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب الفريق على مدار العامين الماضيين.

وأضافت SpaceX أقنعة إلى أقمارها الصناعية في محاولة للقضاء على الوهج ، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن المرفق له تأثير محدود فقط.