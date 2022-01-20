شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب قد يضيف أدوات رسم جديدة قريبا ورموز تعبيرية متحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن تطبيق واتس آب يخطط لإضافة بعض أدوات الرسم الجديدة للصور ومقاطع الفيديو، حيث تتيح المنصات المملوكة لـفيس بوك حاليًا للمستخدمين الرسم على الوسائط ولكنها لا تسمح لك بتغيير القلم الرصاص.

والآن، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، تخطط الشركة لإضافة المزيد من خيارات القلم الرصاص في قسم التحرير، وقد بدأ واتس آب مؤخرًا في طرح تحديث جديد من خلال برنامج Google Play Beta ، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.22.3.5.

وعلى الرغم من أن أدوات التحرير الجديدة غير متاحة للمستخدمين، فقد تم رصد بعض التلميحات حول الميزة في التحديث الأخير، ووفقًا للقطات التي شاركها WABetaInfo، بمجرد طرح الميزة، سيحصل المستخدمون على قلمين جديدين بالإضافة إلى القلم المتاح بالفعل.

وتظهر لقطات الشاشة أيضًا أن أقلام الرصاص سيكون لها درجات متفاوتة من السماكة، بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير أيضًا أن واتس آب يعمل أيضًا على ميزة تتيح للمستخدمين تعتيم الصور قبل إرسالها، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تتوفر ميزة التعتيم بالفعل لمستخدمي iOS ووفقًا للتقرير، قد تطلق المنصة الميزة لمستخدمي Android أيضًا.

وبدأ واتس آب أيضًا في طرح رموز تعبيرية جديدة للقلب لمستخدمي iOS ضمن البرنامج التجريبي، وفي الوقت الحالي ، عندما يرسل المستخدمون رمزًا تعبيريًا على شكل قلب أحمر، فإنهم يرون رسمًا متحركًا يبدو أن القلب ينبض فيه.

ويقتصر تأثير الرسوم المتحركة على الرموز التعبيرية للقلب ذات اللون الأحمر فقط، لكن تقريرًا جديدًا صادر عن WABetaInfo يشير إلى أن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook قد أضاف تأثيرًا متحركًا إلى المزيد من الرموز التعبيرية.

ويحتوي واتس آب حاليًا على تسعة رموز تعبيرية للقلب بما في ذلك الرسوم المتحركة، تاجدير بالذكر أن الميزات المذكورة أعلاه غير متاحة للجمهور حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم إصدار الميزات للجميع في التحديثات القادمة.