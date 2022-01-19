شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدعو رواد الأعمال لابتكار طريقة لقضاء الحاجة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا دعوة إلى رواد الأعمال والمخترعين لابتكار مرحاض يمكنه إدارة نفايات رواد الفضاء الذين يقومون برحلة مدتها تسعة أشهر إلى المريخ، وهذه هي أحدث حملة لوكالة الفضاء الأمريكية، التي تعمل بالشراكة مع منصة التعهيد الجماعي الرائدة HeroX، ومقرها هيوستن بتكساس، وتعرف الحملة باسم "تحدي النفايات".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طلبت من الجمهور أيضا تقديم مناهج مبتكرة لإدارة النفايات وتحويلها في أربع فئات، وهى النفايات البرازية، والقمامة، وتعبئة الرغوة، ومعالجة ثاني أكسيد الكربون.

وسيحصل كل من الفائزين على 1000 دولار ويمكن دمج بعض أفضل الأفكار في تقنية ناسا المستقبلية التي يمكن أن تسافر إلى المريخ.

قد تستغرق البعثات المستقبلية الذهاب إلى المريخ والعودة، بما في ذلك الوقت على السطح، ما يصل إلى ثلاث سنوات، مع نطاق محدود للتخلص من النفايات أو جمع مواد جديدة.

وتبحث ناسا عن سلسلة من حلول إدارة النفايات التي يمكن أن تعمل على مركبة فضائية مستقبلية للمريخ، وفي السنوات الأخيرة، استخدمت ناسا منصة HeroX للحصول على الإلهام من مجموعة متنوعة من المصادر، وبالنسبة لهذا المشروع الجديد، تبحث HeroX عن مناهج مبتكرة لإعادة توظيف وإعادة تدوير وإعادة معالجة النفايات المتولدة على المركبة الفضائية لتمكين استدامة المهمة.

كما أنه نظرًا لأن الخدمات اللوجستية لمركبات الإمداد لدعم مهمة المريخ صعبة للغاية، يجب أن تكون المركبة الفضائية فعالة ومكتفية ذاتيًا قدر الإمكان.

ويدور هذا التحدي حول إيجاد طرق لتحويل النفايات إلى مواد أساسية وأشياء مفيدة أخرى، مثل الوقود أو المادة الأساسية لاستخدامها في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما أن الجائزة مفتوحة لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، مع دعوة كل من الفرق والأفراد للمشاركة.