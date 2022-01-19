شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل وجوجل تعارضان قوانين مجلس الشيوخ لمكافحة الاحتكار زاعمين ضررها بأمن المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ملف قانون الابتكار والاختيار الأمريكى عبر الإنترنت وقانون أسواق التطبيقات هذا الأسبوع، وصعدت Apple وGoogle من معارضتهما لكلا مشروعي القانون وفق سي ان بي سي، وأخبرت شركة Apple المشرعين مؤخرًا أن التشريع سيجعل مستخدمي iPhone أقل أمانًا، وفقا لما نقله engadged التقنى.

وقالت شركة آبل في رسالة اطلعت عليها قناة سي إن بي سي كما سيضع التشريع فواتير المستهلكين في طريق الأذى بسبب الخطر الحقيقي لانتهاكات الخصوصية والأمان، وتستهدف الشركة على وجه التحديد التحميل الجانبى للتطبيق باعتباره تهديدًا محتملاً، ومن شأن أحد أحكام قانون أسواق التطبيقات المفتوحة أن يجبر أصحاب المنصات على السماح للمستهلكين بتحميل البرامج وتثبيت متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وصرحت الشركة في الرسالة: إذا اضطرت شركة Apple إلى تمكين التحميل الجانبي، فمن المحتمل أن يعاني ملايين الأمريكيين من هجمات البرامج الضارة على هواتفهم التي كان من الممكن إيقافها لولا ذلك" وقدم جوجل في بريدالمنسوب إلى كينت والكر رئيس الشؤون العالمية للشركة وكبير المسؤولين القانونيين حجة مماثلة وقال إن Google قادرة على حماية مليارات الأشخاص حول العالم من الهجمات الإلكترونية لأننا نوفر وسائل حماية الأمان والخصوصية في خدماتنا".

ويحذر والكر من أن الفواتير قد تضر بقدرة الشركة على دمج ميزات الأمان الآلية في خدماتها، كما يدعي أن مشاريع القوانين يمكن أن تضر بقدرة الشركة وقدرة نظرائها الأمريكيين على التنافس مع الشركات الأجنبية من خلال إجبارهم على الحصول على موافقة من "البيروقراطيين الحكوميين" عندما يخططون لإصدار ميزات جديدة أو معالجة القضايا القائمة.

وقد لا تعجب Apple و Google بالفواتير المقترحة، لكنهما يحظيان بدعم من الآخرين فى النظام البيئي التكنولوجى على وجه التحديد، ومنظمة التحالف من أجل عدالة التطبيقات هى ملحمة شارك سبوتيفي في تأسيسها للضغط على الشركتين لتغيير سياسات متجر التطبيقات الخاص بهما، وقد خرج لدعم التشريع.

وقالت المجموعة يوم الاثنين أن دفع هذا التشريع المهم إلى الأمام يبعث برسالة واضحة مفادها أن احتكار السيطرة على النظام البيئي للتطبيق لم يعد مقبولاً".

وستقوم اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بمناقشة كلا القانونين يوم الخميس، وعند هذه النقطة يمكنهم التقدم إلى أرضية مجلس الشيوخ في هذه المرحلة، وسيحتاج مجلس الشيوخ إلى تخصيص وقت للتصويت على التشريع، وهذا شيء قد يستغرق بعض الوقت مع جميع القضايا الأخرى التي تحتاج إلى النظر فيها في الأسابيع المقبلة.