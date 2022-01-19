ألمانيا تطلق أول كمبيوتر كمي في أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

أطلق علماء ألمان نظام كمبيوتر كمي جديد بسعة أكثر من 5000 كيوبت، نظام التلدين الكمي هو الأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية.

تم إنشاؤه من قبل مركز “يوليش” للحوسبة الفائقة (JSC) والمزود الرائد لأنظمة الحوسبة الكمية “دي-ويف”.

قال أستريد لامبرخت، الفيزيائي في مركز أبحاث يوليش في شمال الراين – وستفاليا: “إن ما يسمى بالتلدين الكمي هو جزء من البنية التحتية التي تتيح للباحثين في ألمانيا وأوروبا الوصول إلى أنظمة كمومية مختلفة” حسبما نشره موقع “إتش بي سي واير” يوم أمس الثلاثاء.

وهذا هو النموذج الأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية، والذي تبلغ سعته أكثر من 5000 بت كمي (كيوبت) ، يحتوي على نظام تبريد يصل إلى 273 درجة مئوية تحت الصفر.

ويلاحظ أنه تم بناء مبنى خاص من غرفتين للحاسوب الألماني الفائق، والذي يقف على قاعدة خاصة لامتصاص الاهتزازات، وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الحوسبة بهذا المقياس تتأثر سلبًا بالاهتزازات الخارجية، لذلك تقرر إقامة مبنى منفصل.

وقال آلان باراتز، الرئيس التنفيذي لشركة “دي- ويف”: “نظرًا لأن الشركات والمؤسسات البحثية تحدد المشكلات الحرجة للمهمة التي تحتاج إلى استثمار كمي، فإن فرصة السوق للحوسبة الكمومية تنمو بشكل أسرع من أي وقت مضى”.

ووفقًا لمركز أبحاث يوليش، شارك 44 خبيرًا في إنشاء النموذج.