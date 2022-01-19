بالخطأ.. سامسونغ تسرب صور لجهازها اللوحي الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

سربت شركة Samsung عن طريق الخطأ جهاز Galaxy Tab S8 Ultra على موقع الويب الخاص بها.

وتم تسريب صور لجالكسي S22 وجالكسي تاب S8 هناك، ومن المتوقع أن يصدر رسميا مطلع الشهر المقبل.

تم العثور على الصورة (بواسطة 91 موبايل) صفحة الدعم ذات الصلة بـ Bixby. وعرض الجهاز اللوحي بشكل واضح للعيان في الصورة.

نظرًا لأن الشركة الكورية الجنوبية لم تصدر أبدًا جهازًا لوحيًا به فتحة عرض، فقد يكون هذا الجهاز هو Galaxy Tab S8 Ultra القادم. لم تقم الشركة بعد بإزالة الصورة من موقعها على الإنترنت.

من المتوقع أن يتمتع الجهازبميزات كبيرة كشاشة بحجم 14.6 بوصة سوبر أموليد معدل تحديث 120 هرتز. وسوف يكون كاميرتان بدقة 12 ميغابكسل في الأمام، يتميز بتسجيل فيديو 4K. في الخلف، يُقال إن الجهاز اللوحي مزود بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا فوق بنفسجية بدقة 6 ميغابكسل. يستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي 8/12 / 16 غيغابايت وتخزين 128/256 / 512 غيغابايت.