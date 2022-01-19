فيديو.. اختبار طائرة مسيرة تشبه الطبق الطائر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة “زيفا” الأمريكية طائرة مسيرة متميزة لا يوجد لها مثيل.

تتميز طائرة “زيرو” بشكلها الذي يجعلها شبيهة الطبق الطائر الذي يقلع ويهبط عموديًا ويطير أفقيًا. ويكون راكبه بالتالي منبطحا ينظر إلى ما تحته حين يطير على طائرة “زيرو”.

وقد بدأ مخترعو طائرة “زيرو” يختبرونها في الجو. وقد قام الطبق الطائر “زيرو” بـ4 طلعات جوية اختبارية استغرقت ما يزيد قليلا على 4 دقائق اختبرت طائرة “زيرو” فيها قدرتها على البقاء في مكان واحد في الجو وتغيير الاتجاه والصعود.

ويجب أن يُستخدم “الطبق الطائر” من صنع شركة “زيرو” كطائرة أجرة (التاكسي) التي تتسع لراكب واحد وتستطيع أن تقطع مسافة 80 كيلومترا، محلقة في الجو بسرعة 257 كيلومترا في الساعة. ويُفترض أن تلقى طائرة تاكسي “زيرو” قبولا كبيرا من قبل بلدان تقع في جزر.

ويراها مخترعوها قادرة على منافسة سيارات الأجرة الطائرة الأخرى بسبب القدرة على الهبوط في الساحة الضيقة وانخفاض تكلفة الإنتاج.

ويُتوقع أن تفتح شركة “زيرو” الباب لقبول الطلبات على طائراتها على شكل الطبق الطائر من قبل مَن يدفع مسبقا جزءا من ثمنها قدره 5000 دولار، في الربيع المقبل. وقدّرت الشركة النفقات اللازمة لصنع نماذج أولية من طائرة “زيرو” بما لا يقل عن 250 ألف دولار.