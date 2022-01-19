2021 من بين الأعوام الأكثر حرا على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، مشيرة إلى أن العام 2021 يحتل المرتبة الأولى من بين هذه السنوات.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن درجات الحرارة في العام 2021 بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة “لا نينا” المناخية.

وقالت المنظمة إن “أحر سبع سنوات كانت كلها بدءا من العام 2015”.

وأضافت: “على الرغم من أن حدثين متتاليين من أحداث “لا نينا” استحوذا على الاهتمام العالمي لأجزاء كبيرة من العام، إلا أن عام 2021 لا يزال يحتل المرتبة الأولى بين الأعوام السبعة الأكثر دفئا.

وقال رئيس المنظمة، بيتيري تالاس، إن “العام 2021 كان الأكثر دفئا من بين السنوات السابقة متأثرا بمنطقة لا نينا”.

ويشير مصطلح “لا نينا” إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، مع تأثيرات واسعة النطاق على الطقس في جميع أنحاء العالم.