شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة 5G وشركات الطيران فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت AT&T و Verizon عن تأجيل التنشيط المقرر يوم الأربعاء لأبراج 5G حول مطارات معينة استجابةً لمخاوف تتعلق بالسلامة أثارها رؤساء شركات الطيران ، ولتجنب حدوث اضطراب كبير في جداول الرحلات.

لكن بالنسبة لبعض شركات الطيران - خاصة تلك التي تسافر إلى الولايات المتحدة من دول أخرى - جاء الإعلان متأخرًا بعض الشيء.

ويبدو أن المخاوف من حدوث "اضطراب" في جداول الرحلات في الولايات المتحدة قد تحققت بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى الولايات المتحدة في أعقاب خطط AT&T و Verizon لبدء تشغيل شبكات C-Band 5G الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء ، 19 يناير.

ووفقا لتقرير نقلته Digitaltrends، فإن الأمر يؤثر فقط على المسارات التي تخدمها طائرة بوينج 777 ، حيث أصدرت أربع شركات طيران دولية كبرى بيانات تؤكد ذلك.

ويبدو أن طيران الإمارات هي الأكثر تضررًا ، حيث علقت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها رحلاتها إلى ما يصل إلى تسع مدن أمريكية. معظم رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة تخدمها طائرة بوينج 777 ، بينما تتولى طائرة إيرباص A380 بقية الحمولة. يذكر بيان الخطوط الجوية اليابانية أنه يتعين عليها تعليق الرحلات الجوية بالطائرة 777.

كما تضيف أنها ليست في وضع يمكنها من استبدال طائرة بوينج 777 بنموذج بديل مثل بوينج 787، بيان ANA مشابه إلى حد ما ويذكر أن جميع رحلاتها التي تستخدم Boeing 777 تم إلغاؤها حتى إشعار آخر، بينما لم يصل إلى حد التعليق الكامل. وأكد مسؤول رسمى لشركة Air India فى تغريدة أن عملياتها إلى الولايات المتحدة "مقيدة ".

ومن المثير للاهتمام أن شركات الطيران هذه قررت المضي قدمًا في تعليق رحلات بوينج 777 حتى بعد أن وافقت Verizon و AT&T على الحد مؤقتًا من نشر 5G بالقرب من مطارات معينة - وهو القرار الذي أشاد به الرئيس بايدن أيضًا، خططت كل من AT&T و Verizon في الأصل لنشر شبكات 5G الجديدة اعتبارًا من 5 يناير 2022.

ومع ذلك بعد مخاوف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) المحيطة بموجات 5G من المحتمل أن تتداخل مع أجهزة قياس الارتفاع الراديوية المستخدمة في الطائرات.

وأجلت كلتا الناقلتين الإطلاق لمدة أسبوعين، في غضون ذلك توصلت إدارة الطيران الفيدرالية إلى قائمة تضم 50 مطارًا ونهجًا يمكن أن تتأثر بهذا النشر.

ويوم الأحد الماضى قامت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتطهير نصف تلك المطارات من أجل عمليات آمنة - لكن هذا لا يزال يعني أن ما يقرب من 25 مطارًا آخر لا يزال يعتبر غير آمن للهبوط.

وتقع العديد من المطارات والطرق في بعض أكثر المدن ازدحامًا وأهمها في الولايات المتحدة بما في ذلك بوسطن ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

ومع ذلك مع تطور القصة، قد نرى بعض شركات الطيران هذه تتراجع عن هذه القرارات الآن بعد أن تم تعليق نشر شبكات C-band 5G بالقرب من المطارات.