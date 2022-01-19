شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمتع بالحصول على هدايا تصل قيمتها 2000 جنيه عند حجز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الأقوى ببطارية تصل إلى 14 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إتاحة الجيل الجديد من ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II ضمن مرحلة الحجز المسبق، والتي تقدم مجموعة من المواصفات الرائعة والقياسية، ومن أهمها مظهرها الأنيق و الجذاب والتصميم الجديد للواجهة وبنسختين الأولى بحجم 42 ملم والثانية بحجم 46 ملم، كما أن الساعة مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الصناعي والتي تقدم إدارة صحية طوال اليوم بالإضافة إلى بطارية قوية تستمر لمدة تصل إلى 14 يوم وميزات مساعد الحياة المريحة، وتوافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة بكفاءة تامة وهو ما يضيف إلى القيمة الإجمالية للساعة الذكية.

ويأتي إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بعد افتتاح أكبر معمل صحي - HUAWEI Health Lab في بحيرة سونغشان بمنطقة دونغقوان في الصين على مساحة 4680 متر وباستثمارات تقدر بـ200 مليون يوان، والذي يأتي ضمن سلسة مختبرات صحية متعددة تمتلكها الشركة لدراسة التكنولوجيا المتعلقة بالصحة، حيث يعد من اكبر المشاريع الاستثمارية في مجال البحث والتطوير، وستدعم أكثر من 80 نوعًا من طلبات الاختبار لموظفي البحث والتطوير في مجالات البحث المهني، والتطوير المشترك للنظام الإيكولوجي، وحضانة سيناريو الصحة واللياقة البدنية، ودعم البحث والاحتضان والاختبار لمنتجات هواوي الذكية القابلة للارتداء.

ويأتي تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة وذلك لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء كانوا يستكشفون العالم من حولهم أو يتعلمون مهارات جديدة أو يستكشفون حدود إمكانات لياقتهم البدنية. وتكتمل تصميمها المتطور بميزة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم فى الهواء الطلق.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بشاشة AMOLED مقاس 46 مم مقاس 1.43 بوصة وعكر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بشاشة مقاس 1.32 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. تدعم الساعات الذكية عرضًا جديدًا لساعة الاتصال الهاتفي دائمًا، ليس فقط لتقديم تجربة ارتداء الساعات التقليدية، ولكن أيضًا لإظهار المزيد من الشخصية مع شاشة الاتصال المتنوعة.

ابتداءًا من اليوم، يمكن للمستخدمين الحصول على ساعة HUAWEI WATCH GT 3، والاستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة خلال مرحلة الحجز المسبق والحصول على سماعة HUAWEI FreeLace هدية مجانية بالإضافة إلى الحصول على خصم يصل إلى 50% في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 تجربة تفاعلية جديدة تمامًا، من خلال تزويدها بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مراقبة مستمرة وفي الوقت الفعلي ودقيقة لـمتابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 والنوم والتوتر من أجل إدارة صحية شاملة. وتم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0. يمكنه إجراء مراقبة مرحلة النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج نوم المستخدم. يمكنه أيضًا اكتشاف مدة نوم المستخدم تلقائيًا وتقديم بنية النوم الشاملة للنوم والقيلولة (بما في ذلك النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة والاستيقاظ)، وتحديد ستة مشاكل نوم نموذجية بدقة وتقديم مئات الاقتراحات والخدمات الشخصية لتحسين أداء المستخدم. جودة النوم علميا.

وأضافت ميزة Healthy Living Shamrock الجديدة العديد من الميزات الصغيرة لتناسب احتياجات الصحة اليومية للمستخدم بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيين، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب ، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري. ويوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق خماسي النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

مع وحدة PPG 5.0 الجديدة بالكامل، تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب بشكل كبير مقارنةً بالجيل السابق.

HUAWEI WATCH GT 3 هو مدرب شخصي على المعصم. يسجل ويحلل بيانات التمرين للمستخدم، ويحدد بذكاء الفترة الأساسية وفترة الرفع وفترة الدمج وفترة التخفيض وفقًا لمستوى وأهداف القدرة الرياضية الحالية للمستخدم، ثم يضبط كثافة التدريب ويزيد حجم التدريب تدريجيًا لتحسين الأداء الرياضي تدريجيًا قدرة.

تدعم HUAWEI WATCH GT 3 ميزات الصحة واللياقة البدنية الشخصية، بما في ذلك مدرب الجري بالذكاء الاصطناعي وميزة Healthy Living Shamrock، والتي تشبه مساعد الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين للبقاء بصحة جيدة ونشاط.

مع ساعة HUAWEI GT 3، تجمع هواوي بين الاعتبارات العلمية وتجربة المستخدم لتطوير مدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي. سيعتمد ذلك على تنفيذ الخطة الأسبوعية وتعليقات الهيئة على خطة التدريب لضبط خطة التدريب تلقائيًا للمستخدم في الأسبوع المقبل للتأكد من أن الخطة مناسبة. من خلال التعديل الإنساني، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع أكثر بالتدريب.

يستخدم قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، معدل ضربات القلب، والوتيرة، وبيانات أخرى لتحليل أداء التشغيل بعد كل تدريب، وهو أمر مناسب للمستخدمين لفهم تقدم التدريب ومشاهدة التحسينات الخاصة بهم.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق (الجري، والمشي ، وتسلق الجبال ، والمشي ، والجري عبر الضاحية ، وركوب الدراجات ، والسباحة في المياه المفتوحة، والترياتلون. والتزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج والجولف) و6 تدريبات داخلية.

وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على متن الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في طريقهم حول معصمهم بشكل صحيح. تدعم HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستهلكين. يمكن للمستخدمين تعيين الوظائف أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى بيانات التمرين والتطبيقات المهمة عند رفع معصمك. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.