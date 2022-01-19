شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه جواز السفر الإلكترونى؟ وكيف يختلف عن جواز السفر العادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأت العديد من الدول للإعتماد على جوازات السفر الإلكترونية القائمة على شرحية الكترونية، والتى ستكون بمثابة الجيل التالي من جوازات السفر للمواطنين، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج لمعرفته عن هذا النوع من جوازات السفر كما يلى:





ما الفرق بين جواز السفر العادي وجواز السفر الإلكتروني؟يشبه جواز السفر الرقمي تقريبًا جواز السفر التقليدي، لكن يأتي جواز السفر الإلكتروني بشريحة تشتمل على جميع المعلومات الشخصية لحامل جواز السفر إلى جانب تفاصيل سفرهم، وأيضًا، يوفر جواز السفر الإلكتروني أمانًا عالي المستوى وقياسات حيوية شاملة، حيث ستنقل الرقاقة الموجودة على جواز السفر البيانات في عداد المطار في بضع دقائق وتوفر الوقت والجهد لكل من الركاب وموظفي المطار.

ويستخدم هذا النوع من جوازات السفر تقنية البطاقة الذكية بدون تلامس، بما في ذلك شريحة المعالج الدقيق (شريحة الكمبيوتر) والهوائي (لكل من طاقة الشريحة والاتصال) المضمنة في الغلاف الأمامي أو الخلفي، أو الصفحة المركزية ، لجواز السفر.

وتتم طباعة المعلومات الهامة لجواز السفر على صفحة بيانات جواز السفر، ويتم تكرارها على الأسطر المقروءة آليًا وتخزينها في الشريحة، وتُستخدم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) لمصادقة البيانات المخزنة إلكترونيًا في شريحة جواز السفر ، مما يجعلها مكلفة وصعبة التزوير عندما يتم تنفيذ جميع آليات الأمان بشكل كامل وصحيح.

وتتجه العديد من الدول نحو إصدار جوازات سفر بيومترية لمواطنيها، حيث كانت ماليزيا أول دولة تصدر جوازات سفر بيومترية في عام 1998، وفي ديسمبر 2008 ، كانت 60 دولة تصدر مثل هذه الجوازات، والتي زادت إلى أكثر من 150 بحلول منتصف عام 2019.

القياسات الحيوية الموحدة حاليًا المستخدمة لهذا النوع من أنظمة تحديد الهوية هي التعرف على الوجه والتعرف على بصمات الأصابع والتعرف على قزحية العين، وقد تم اعتمادها بعد تقييم عدة أنواع مختلفة من القياسات الحيوية بما في ذلك فحص الشبكية.

وتم توثيق خصائص الوثيقة والرقاقة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) Doc 9303 (ICAO9303)، و تحدد منظمة الطيران المدني الدولي تنسيقات الملفات البيومترية وبروتوكولات الاتصال لاستخدامها في جوازات السفر.

ويتم تخزين الصورة الرقمية فقط لكل ميزة من سمات القياسات الحيوية في الشريحة، ويتم إجراء مقارنة السمات البيومترية خارج شريحة جواز السفر بواسطة أنظمة مراقبة الحدود الإلكترونية (الحدود الإلكترونية)، لتخزين بيانات المقاييس الحيوية على الشريحة التي لا تلامس، تتضمن ما لا يقل عن 32 كيلو بايت من ذاكرة تخزين EEPROM ، وتعمل على واجهة وفقًا للمعيار الدولي ISO / IEC 14443، حيث تهدف هذه المعايير إلى قابلية التشغيل البيني بين مختلف البلدان والمصنعين المختلفين لدفاتر جوازات السفر.