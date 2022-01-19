شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تستعيد عرشها على رأس سوق الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شركة "كناليس" أن "آبل" عادت مرة أخرى لتتصدر سوق الهواتف الذكية العالمية، بالاستحواذ على 22% من حجم شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2021.

وأوضح موقع "جادجتس 360" التقني، اليوم الأربعاء، أن الطلب المرتفع على "آيفون 13" والأسعار التنافسية في الصين هو ما ساعد عملاق التكنولوجيا على استعادة الصدارة والتغلب على سامسونج، التي حصلت على حصة سوقية بنسبة 20 % خلال نفس الفترة.

وأضافت شركة "كناليس"، مقرها سنغافورة، أن "شاومي" بقيت في المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 12%، بينما كانت نسبة شركتا "أوبو" و"فيفو" في السوق 9% و 8% على التوالي.