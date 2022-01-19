شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبق فى الهند.. كيفية إجراء مدفوعات UPI بدون الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر الهند معظم الدول في قطاع المدفوعات الرقمية، وعززت UPI الملقب بواجهة المدفوعات الموحدة هذا النمو، حيث يتميز بالسهولة من الدفع نقدًا في كثير من الحالات.

ومع ذلك فإنه يحتاج إلى اتصال إنترنت نشط لإجراء الدفع. فإذا كنت في منطقة نائية بدون إنترنت وليس لديك نقود لإجراء الدفع. في مثل هذا السيناريو لا يزال بإمكانك الدفع بأقل تغطية للشبكة دون أي مشكلة.

يمكنك استخدام UPI في وضع عدم الاتصال باستخدام رمز USSD عبر هاتفك، كذلك يجب ربط رقم الهاتف بحسابك المصرفي لإجراء مدفوعات UPI.

بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، فإن UPI ليس منطقيًا بقدر ما يمكن استخدام تطبيقات UPI مثل PhonePe و Google Pay وما إلى ذلك.

اتبع الخطوات أدناه لإجراء مدفوعات UPI على الهواتف المميزة أو الهواتف الذكية في حالة عدم توفر الإنترنت فى الهند:

الخطوة 1: افتح برنامج الاتصال على هاتفك وأدخل رمز USSD * 99 # وانقر على زر الاتصال.

الخطوة 2: سترى قائمة من الخيارات. الخيار الأول هو "إرسال الأموال" ، لذا اكتب رقم 1 وانقر فوق إرسال.

الخطوة 3: اختر المعلومات التي لديك من المستلم مثل رقم الهاتف المحمول أو معرف UPI أو رمز IFSC أو المستفيد المحفوظ، ثم إدخال الرقم المعنى واضغط على إرسال.

الخطوة 4: أدخل المعلومات مثل رقم الهاتف المحمول أو معرف UPI أو أي تفاصيل أخرى اخترتها واضغط على إرسال.

الخطوة 5: أدخل المبلغ واضغط على إرسال.

الخطوة 6: أدخل الملاحظة.

الخطوة 7: اكتب UPI PIN وأكمل الدفع.

والجدير بالذكر أنه يمكنك أيضًا تعطيل رمز UPI USSD. للقيام بذلك ، تحتاج إلى فتح برنامج الاتصال وإدخال رمز USSD * 99 #. اختر الخيار 4 "ملفي الشخصي" من القائمة ثم رقم 7 ، وهو إلغاء التسجيل من UPI. قم بتأكيد اختيارك لتعطيل ميزة الدفع UPI الخاصة برمز USSD.