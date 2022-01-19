شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف أداة جديدة لوقت الشاشة لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد قريبا على أداة لوقت الشاشة أو "screen time widget"، حيث اكتشف 9to5Google الاختصار الجديد في الإصدار التجريبي 1.0.416751293 من الرفاهية الرقمية، ويقال إن الأداة ستُظهر الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هواتفهم جنبًا إلى جنب مع أفضل ثلاثة تطبيقات مستخدمة.

ويشارك التقرير أيضًا لقطات شاشة لأداة وقت الشاشة القادمة، ويظهر وقت الشاشة في الجزء العلوي متبوعًا بأهم التطبيقات المستخدمة، ويتم توزيع الوقت حسب التطبيقات في دوائر ذات حجم متناسب، بما يتوافق مع سمة اللون الديناميكي على نظام التشغيل أندرويد.

ومن حيث الحجم، يمكن أن تكون الأداة مضغوطة بحجم 2 × 2 أو 2 × 1، ويمكن أيضًا توسيعها للحصول على عرض أكبر. عندما يكون الحجم أكبر، يتم وضع التطبيق الأكثر استخدامًا في الأسفل، بدلاً من الجزء العلوي.

ووفقًا للتقرير، ستكون أداة وقت الشاشة متاحة لجميع مستخدمي أندرويد، ولن يكون حصريًا لمستخدمي Pixel فقط، فيما لا يوجد جدول زمني متوقع لإطلاق الأداة الجديدة.

وتعد أداة وقت الشاشة متاحة بالفعل لمستخدمي أيفون، حيث تعرض الأداة معلومات من ملخص وقت الشاشة للمستخدم، ويمكنك استخدام مدة استخدام الجهاز للحصول على معلومات حول الطريقة التي تقضي بها أنت وأفراد عائلتك الوقت على أجهزتك - التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تستخدمها، وعدد المرات التي تلتقط بها جهازك، والمزيد.

ويمكنك استخدام هذه المعلومات لمساعدتك في اتخاذ قرارات بشأن إدارة الوقت الذي تقضيه على الأجهزة، يمكنك أيضًا جدولة الوقت بعيدًا عن شاشتك، وتعيين حدود زمنية لاستخدام التطبيق، والمزيد.