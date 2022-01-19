شركات عالميّة تدقّ ناقوس الخطر.. ما الذي تعرفه عن الـ”5G”؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 48 دقيقة

دقّت 10 شركات طيران أميركية ناقوس الخطر، محذّرةً من أن تشغيل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، يوم غد الأربعاء، سيسبّب “تخريبا ضخمًا” لرحلاتها.

وفي التفاصيل، فقد حذّر رؤساء أكبر 10 شركات طيران أميركية من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس الأربعاء، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وحذرت رسالة الموجهة الى وزير النقل بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من “كارثة اقتصادية” في حالة استمرار شركتي “فيرايزون” و”آي تي أند تي” بنشر التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران. وجاء في الخطاب “نحن بحاجة ماسة لتدخل عاجل، لتجنب خلل عملياتي قد يؤثر على المسافرين، وسلاسل الشحن وإمدادات الأدوية والمنتجات الطبية، بما فيها

وتطالب شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس لنحو “ثلاثة كيلومترات، عن مدارج المطارات التي ستتأثر بها، حسب ضوابط أصدرتها هيئة الطيران الاتحادي” قبل تدشين الخدمة الأربعاء.

وجاء في الخطاب “نطالب هيئة الطيران الاتحادي، بتحديد مواقع الأبراج الخاصة بشبكة الجيل الخامس، القريبة من المطارات، والمدارج، والتي ستكون بحاجة للنقل إلى مسافة أبعد، لتأمين السلامة للركاب، وتجنب تخريب الرحلات”. وقالت الشركات العشرة في رسالتها، إن “شركات تصنيع الطائرات أعلمتنا أن جزءاً كبيراً من أسطول الطيران العامل حالياً، قد يصبح خارج الخدمة”. وتابعت: “إضافة لهذه الفوضى على المستوى المحلي، يمكن لنقص الطائرات التأثير على الرحلات، وترك عشرات الآلاف من الأميركيين، عالقين في مختلف دول العالم”.

يُشار إلى أنّه من المقرر أن تنشر شركتا الاتصالات شبكة الجيل الخامس في نطاق 3.7 إلى 3.98 “غيغاهرتز” على الطيف المعروف باسم النطاق “سي”، في حين تعمل أجهزة قياس الارتفاع في نطاق 4.2 إلى 4.4 غيغاهرتز.

وما يقلق شركات الطيران أن الترددات التي ستنتشر في نطاقها شبكة الجيل الخامس، قريبة من الترددات التي تعمل عليها أجهزة قياس الارتفاع التي تقيس المسافة التي تقطعها الطائرة فوق سطح الأرض، مما يسهل من عمليات الهبوط الآلي والمساعدة في رصد تيارات الرياح الخطرة.

وحذرت شركات الطيران الأميركية من أن التوجيهات قد تعطل ما يصل إلى أربعة في المئة من الرحلات اليومية.