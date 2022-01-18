شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Intel Raptor Lake والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تحصل معالجات Intel Raptor Lake على ذاكرة تخزين مؤقت أكبر بكثير من أسلافها من الجيل الحالي Alder Lake وفقا لتسريب جديد، وقد تؤدي الزيادة في حجم ذاكرة التخزين المؤقت، والتي يُشاع أن تصل إلى 68 ميجا بايت إلى تعزيز كبير في الأداء، وفقا لموقع Digitartlends.

ولم تقل Intel الكثير عن المعالجات القادمة، لكن هذا لا يمنع انتشار الشائعات. بعد تغريدة مشفرة والعديد من الردود المتعمقة لمعرفة المزيد عن ترقية Intel Raptor Lake.

بدأ التسريب الحالي مع OneRaichu على تويتر، الذي قام بالتغريد برسالة غامضة: "68 مليون ذاكرة تخزين مؤقت مثيرة للاهتمام".

أوضح OneRaichu بعد ذلك أن ذاكرة التخزين المؤقت ذات 68 ميجابايت التي يُقال إنها تنتمي إلى معالج Intel Raptor Lake ، مما يشير إلى زيادة هائلة في حجم ذاكرة التخزين المؤقت. هذا من شأنه أن يترجم إلى تحسن في أداء وحدة المعالجة المركزية بشكل عام.

على الرغم من أن المتسرب الأصلي لم يتابع ذلك بمعلومات إضافية، إلا أن مستخدمًا آخر (Olrak29_) شارك برسم تخطيطي يشرح بشكل أفضل التكوين الأساسي المزعوم لوحدات المعالجة المركزية Raptor Lake.

ومع وجود ذاكرة تخزين مؤقت مدمجة (L2 + L3) تبلغ 68 ميجابايت ، سيكون لدى وحدة المعالجة المركزية توزيع معقد إلى حد ما لذاكرة التخزين المؤقت.

وفقًا للرسم التخطيطي، يحتوي كل نواة من Raptor Core Golden Cove (أداء) على 2 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 و 3 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3. تحتوي مجموعات Gracemont الأساسية ذات الكفاءة ، والتي تتكون كل منها من أربعة مراكز إلكترونية، على 4 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 و 3 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3.

ونظرًا لأن وحدات المعالجة المركزية Intel Raptor Lake قد تحتوي على ما يصل إلى ثمانية نوى أداء وأربع مجموعات نواة فعالة، فإن هذا يضيف ما يصل إلى 68 ميجابايت كحد أقصى.

ردًا على الرسم التخطيطي ، شارك مستخدم آخر العملية الحسابية المطلوبة لتحقيق هذه النتيجة: 2 * 8 + 4 * 4 + 3 * 12.

طالما أن الشائعات دقيقة، فإننا نتطلع إلى زيادة هائلة في حجم ذاكرة التخزين المؤقت لوحدات المعالجة المركزية Raptor Lake. مقارنةً بـ Alder Lake ، قد نرى معالجات Intel من الجيل الثالث عشر مع ذاكرة تخزين مؤقت L2 أكبر بنسبة تصل إلى 60٪ في نوى Golden Cove وذاكرة تخزين مؤقت L2 مضاعفة في مجموعات Gracemont الأساسية.

ويبدو أن ذاكرة التخزين المؤقت L3 لكل كائن قد تظل دون تغيير، لكن مجموعتي Gracemont الأساسية الإضافية ستزيدان من حجمهما إلى 36 ميجابايت.

شارك Locuza على "تويتر"، صورة توضح تخطيط معالجات Intel Alder Lake-S ، وهي بمثابة مقارنة جيدة ببحيرة رابتور المشاع.

وفقًا للصورة، تأتي معالجات Alder Lake ، مثل Core i9-12900K ، مع 1.25 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 لكل P-core و 2 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L2 لكل أربعة مراكز إلكترونية.

وكل قسم أساسي يتكون من نواة Golden Cove ومجموعة أساسية Gracemont يحتوي أيضًا على 3 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3 ، والتي تضيف ما يصل إلى 14 ميجابايت من L2 و 30 ميجابايت من L3. هذا يعني أننا نتطلع بالفعل إلى ترقية ضخمة في الجيل التالي من أفضل وحدات المعالجة المركزية من Intel.

لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن تفعله زيادة حجم ذاكرة التخزين المؤقت لأداء المعالج. عندما قامت AMD بترقية ذاكرة التخزين المؤقت L3 عند التبديل من Zen + إلى Zen 2 ، كان تعزيز الألعاب لا يمكن إنكاره. قد ننظر إلى قفزة مماثلة من إنتل ألدر ليك إلى بحيرة رابتور.

سيشكل إصدار Intel Raptor Lake بداية الجيل الثالث عشر من معالجات Intel، تحافظ الشركة المصنعة على الصمت بشأن تاريخ الإصدار المحتمل، لكن الشائعات تشير إلى إطلاق في وقت مبكر من هذا العام، مع إطلاق AMD قريبًا Zen 4 ، سيكون من المنطقي أن تحاول Intel البقاء في الطليعة.