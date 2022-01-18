شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات الطيران الأمريكية تحذر من أن C-Band 5G قد تتسبب فى اضطراب كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صناعة الطيران الأمريكية أن حدثًا "كارثيًا" قد يتكشف يوم الأربعاء عندما تقوم AT&T و Verizon بتنشيط شبكات C-Band 5G الجديدة، وفي خطاب حصل عليه رويترز نص على أن الكثير الرؤساء التنفيذيون للعديد من شركات الطيران البارزة للركاب والبضائع ، بما في ذلك دلتا ويونايتد وساوث ويست، يحذرون من أن التدخل من أبراج 5G الخلوية يمكن أن يؤثر على معدات السلامة الحساسة على طائراتهم، وفقا لتقرير engadged.

وما لم يتم السماح لمراكزنا الرئيسية بالتحليق سيتم إيقاف الغالبية العظمى من المسافرين والشحن بشكل أساسي" ، كما جاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى رؤساء المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض وإدارة الطيران الفيدرالية والاتصالات الفيدرالية، وكذلك وزير النقل بيت بوتيجيج وهناك حاجة إلى تدخل فوري لتجنب حدوث اضطرابات تشغيلية كبيرة للمسافرين الجويين والشاحنين وسلسلة التوريد وتسليم الإمدادات الطبية اللازمة."

وطلبت شركات الطيران من AT&T و Verizon عدم تقديم خدمة 5G في نطاق ميلين من بعض المطارات الأكثر ازدحامًا وحيوية في البلاد، كما أنهم يحثون الحكومة الفيدرالية على ضمان "نشر 5G إلا عندما تكون الأبراج قريبة جدًا من مدارج المطارات حتى تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من تحديد كيفية تحقيق ذلك بأمان دون حدوث اضطرابات كارثية، وأنشأت الوكالة مناطق عازلة 5G في 50 مطارًا فى يناير .

والخطاب أحدث تطور ذهابًا وإيابًا بين صناعات الطيران والشبكات اللاسلكية، وأنفقت AT&T و T-Mobile و Verizonما يقرب من 80 مليار دولارفي بداية عام 2021 لتأمين طيف النطاق C المعاد استخدامه الذي طرحته لجنة الاتصالات الفيدرالية للمزاد في نوفمبر، ووافقت AT&T و Verizon على تأخيرطرح C-Band الخاص بهم حتى الخامس من يناير لمساعدة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في معالجة أي مخاوف تتعلق بالتدخل، واقترحوا في وقت لاحق إخراج الأبراج الخلوية القريبة من المطارات ووافقت على مزيد التأخير لمدة أسبوعين في 4 يناير.