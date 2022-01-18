شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا": كويكب أطول من برج خليفة يقترب من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبا أطول من أي مبنى على الأرض سيمر بالقرب من كوكبنا اليوم الموافق للـ18 من يناير 2022.

وأوضحت "ناسا" أن الكويكب المسمى 7482 (1994 PC1)، يبلغ عرضه أكثر من كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 1052 مترا (3451 قدما) وفقا لما نقلته RT عن سكاى نيوز.

وبالتالي فإن هذا الكويكب أطول من برج خليفة في دبي (أطول مبنى في العالم)، والذي يبلغ ارتفاعه 830 مترا (2723 قدما).

وأكد حساب Asteroid Watch Twitter التابع لوكالة "ناسا" أن الكويكب لا يشكل تهديدا للأرض.

وقالت إن الكويكب "معروف جدا وقد تمت دراسته لعقود من قبل خبراء الدفاع الكوكبي لدينا"، مبينا أن "1994 PC1 سيطير بأمان عبر كوكبنا على بعد 1.2 مليون ميل يوم الثلاثاء"، وهذه المسافة تعادل خمسة أضعاف مسافة القمر من الأرض.