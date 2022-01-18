تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف أبل المرتقب “أيفون 14”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 07:14 مساءً - منذ دقيقتين

كشفت تسريبات جديدة تتعلق بمواصفات هاتف أبل المرتقب “أيفون 14″، بما في ذلك ميزات جديدة يتوقع ظهورها لمختلف إصدارات الهاتف.

وقد تطرح أبل هذا الجيل الجديد من هاتف آيفون خلال فترة خريف 2022، بميزة تحمل مسمى تسويقي ProMotion، وهي ميزة عرض معدل التحديث المتغير التي كانت حصرية لجهاز أبل اللوحي iPad Pro حتى الخريف الماضي.

كما قدمت أبل هذه الميزة حصريا للإصدارات المتقدمة من هاتف أيفون 13 الجديدة، إذ توفرت بمعدل التحديث البالغ 120 هرتز في iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

والجديد أن إصدار آيفون 14، قد يشهد توفير هذه الميزة، لإصدارات أبل الأقل، حيث ذكر الخبير الموثوق “جيف بو”، أن عملاء أبل لن يحتاجوا للاختيار بين الإصدارات الاحترافية والأخرى التقليدية للحصول على ميزة ProMotion هذا العام.

مفاجأة سارة

وكان قد كشف تسريب جديد عن مكونات آيفون 14، الذي سيتم الإعلان عنه رسميا بمؤتمر أبل السنوي في سبتمبر/أيلول القادم، أن الشركة تعمل على تصميم جديد لطرازات iPhone التي تستعد لطرحها خلال العام الجاري، بما في ذلك آيفون SE.

وتستعد أبل لطرح هاتفها المستقبلي بتصميم ثوري، حيث تجري عليه تعديلات بارزة، بحسب مصادر متعددة لعدد من الخبراء، حيث أن الشركة تختبر تصميمًا جديدا يتميز بمستشعرات Face ID المخفية أسفل الشاشة ما يسمح بالتخلي عن النتوء لأن عدسة الكاميرا ستكون المُكوّن الوحيد الذي يتطلب انقطاعا على الشاشة.

وحسب ما نشره الخبير الموثوق DylanDKT، فإن الكاميرا الأمامية لجهاز iPhone 14 Pro ستكون صغيرة الحجم،بمجسم بيضاوي صغير الحجم دائري الحواف.

وخلال الأشهر القادمة، ستظهر حقيقة هذه التوقعات بشكل أوضح، وإن كانت ستشكل مصدر بهجة لعشاق هواتف أبل الراغبين منذ مدة في التخلص من تصميم النتوء المزعج.