شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسبانيا تضع قواعد جديدة للمؤثرين الذين يروجون للعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إسبانيا قواعد تتعلق بكيفية قيام المؤثرين ورعاتهم وغيرهم بالترويج للعملات المشفرة ويجب على المؤثرين والمعلنين الآخرين الذين لديهم أكثر من 100000 متابع في الدولة إخطار اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) قبل 10 أيام على الأقل من توصيل أصول التشفير، وسيواجهون غرامات تصل إلى 300 ألف يورو (حوالى 342 ألف دولار) لمخالفتهم القواعد، التي تدخل حيز التنفيذ فى 17 فبراير، وفقا لتقرير engadged.

ويحتاج المؤثرون إلى الكشف عما إذا كانوا يتلقون مدفوعات مقابل التحدث عن العملات المشفرة، وإذا كان الأمر كذلك فسيتعين عليهم تقديم تحذيرات واضحة ومحايدة حول مخاطر العملات المشفرة، بما في ذلك حقيقة أن الاستثمارات غير منظمة، وتغطي القواعد أيضًا الشركات التي تروج لأصول التشفير، وكذلك شركات العلاقات العامة التي يستأجرونها.

وقال رئيس CNMV رودريجو بوينافينتورا لصحيفة فاينانشيال تايمز: "إذا لم يتم تغطية المؤثرين، فسيكون هناك باب خلفي لتجنب التنظيم، وهذه تضاريس جديدة بالنسبة لنا ولهم وستكون هناك لحظات من الاحتكاك ولكن هذا يحدث دائمًا عندما تضع قواعد لشيء لم يتم تنظيمه من قبل ".

ويعتقد أنها المرة الأولى التي تقدم فيها دولة من دول الاتحاد الأوروبى مثل هذه التوجيهات، ولم يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي حتى الآن على كيفية تنظيم العملات المشفرة عبر الكتلة، وفي غضون ذلك يلاحظ بوينافينتورا أن الدول الأعضاء تعالج بعض الأمور المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك كيفية الإعلان عنها.

ووجد بعض المؤثرين الذين قاموا بتوصيل أصول التشفير والمنتجات ذات الصلة أنفسهم في مأزق في يوليو وفرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 20 ألف يورو على نجم تلفزيوني واقعى (22800 دولار) على "ممارسات تجارية مضللة" عبر إعلان موقع تداول بيتكوين على سناب شات، وتم تسمية كيم كارداشيان وفلويد مايويذر هذا الشهر كمتهمين في دعوى قضائية جماعية تتهمهما بالمشاركة فى مخطط "ضخ وتفريغ".