أفضل محاكيات تشغيل الألعاب على أجهزة آيباد

على الرغم من وجود الكثير من الألعاب الحديثة التي تمتاز بمستويات رسومية قوية ومذهلة للغاية والتي تتوافر لأجهزة آيباد ومختلف الأجهزة اللوحية الأخرى، إلا أن الكثير من المستخدمين يفضلون الألعاب الكلاسيكية القديمة والتي كانت تعمل بتقنية 64bit.

ويختلف سبب تفضيل المستخدمين لهذه الألعاب، حيث يرى البعض بأنها أفضل كثيرًا من الألعاب الموجودة حاليًا، أو يرغب البعض في الاستمتاع بذكريات الطفولة مع هذه الألعاب، ولذلك ظهرت مجموعة من التطبيقات التي يطلق عليها محاكيات تشغيل الألعاب.

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وتسمح هذه المحاكيات لأجهزة آيباد أو الحواسيب اللوحية الحديثة بتشغيل الألعاب القديمة بسهولة ودون الحاجة إلى شراء المنصات القديمة، ويعني ذلك امتلاك منصة كاملة في جيبك يمكنك الوصول إليها في أي وقت ترغب فيه بسهولة.

جدول المحتويات 1 تثبيت محاكيات الألعاب في أجهزة آيباد

تثبيت محاكيات الألعاب في أجهزة آيباد 2 محاكي Delta

محاكي Delta 3 محاكي Provenance لأجهزة آيباد

محاكي Provenance لأجهزة آيباد 4 محاكي iNDS

محاكي iNDS 5 محاكي PPSSPP

تثبيت محاكيات الألعاب في أجهزة آيباد

يمكنك تثبيت أي تطبيق من التطبيقات الموجودة في هذه القائمة عبر موقعه الرسمي، كما يمكنك التوجه لأحد متاجر التطبيقات المفتوحة والمجانية مثل iEmulators أو AppMarket من أجل تثبيت التطبيقات عبره مباشرةً، وتوجد عدة مواقع ومتاجر مدفوعة لهذه التطبيقات، وهي توفر دعمًا فنيًا لتثبيت التطبيق مع التحديثات المستمرة له مثل متجر BulidStore.

وبعد أن تقوم بتثبيت المحاكي الذي ترغب في استخدامه، فإنك في حاجة لتثبيت نسخ الألعاب ROM، وبينما يعتبر تثبيت المحاكي مجانيًا ولا يمثل أي عمليات قرصنة، فإن تحميل وتثبيت الألعاب بطريقة غير شرعية يعتبر قرصنة مباشرةً، ولذلك يجب أن تشترك في إحدى المتاجر المدفوعة لتحميل الألعاب.

محاكي Delta

يعتبر هذا المحاكي واحدًا من أفضل المحاكيات التي تعمل على تشغيل ألعاب نينتندو القديمة لأجهزة آيباد وآيفون، وهو يتوفر في أكثر من نسخة ثابتة متاحة للتحميل عبر جميع المتاجر التي ذكرناها بالأعلى، ويستطيع هذا المحاكي تشغيل ألعاب المنصات التالية:

GameBoy بمختلف أنواعه

NES و SNES

N64

Nintendo DS

ويدعم المحاكي حفظ التقدم داخل الألعاب، ويمكنك حفظ الألعاب مباشرةً عبر ضغطة زر بسيطة، كما يمكنك رفع جميع ملفات حفظ الألعاب مباشرةً إلى جوجل درايف أو أي خدمة تخزين سحابي أخرى ترغب بها.

ويسمح لك المحاكي أيضًا بتوصيل أذرع التحكم اللاسلكية الخاصة بأجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس وان مباشرةً إلى هاتفك والاستمتاع بالألعاب عبرها، ويمكنك تخصيص طرق التحكم في الأزرار ورموزها كما ترغب.

محاكي Provenance لأجهزة آيباد

على الرغم من كون عملية تثبيت هذا المحاكي صعبة قليلًا وتختلف عن باقي المحاكيات، إلا أنك لازلت قادرًا على تثبيته عبر الشروحات المتنوعة الموجودة على الإنترنت.

ويعتبر هذا المحاكي واحدًا من أفضل المحاكيات القادرة على تشغيل الكثير من الألعاب معًا وبطريقة جيدة للغاية ويدعم الكثير من المنصات المختلفة من مثل:

نينتندو

سيجا

أتاري

بلاي ستيشن

ويمكنك حفظ تقدمك في الألعاب مباشرةً عبر المحاكي أو حفظ مشاهد من اللعبة وتخزينها في خدمة آيكلاود دون استخدام خدمات تخزين خارجية. كما يدعم أيضًا التوصيل مع أذرع التحكم اللاسلكية من مختلف المنصات والإصدارات.

ولكن مع الأسف توقف المطورين عن دعم هذا المحاكي، لذلك يجب عليك البحث قليلًا وقراءة طريقة تثبيته التي تطلب مجهودًا إضافيًا.

محاكي iNDS

يسمح لك هذا المحاكي بتشغيل ألعاب منصة نينتندو DS القديمة بسهولة عبر جميع أجهزة آبل وبشكل مجاني دون الحاجة للاشتراك في خدماته المدفوعة.

ويمكنك تحميل المحاكي مجانًا من متجر BuildStore أو iEmulators المشهور، ويمتاز التطبيق بإمكانية تشغيل الألعاب بدقة عالية ومعدل إطارات يصل إلى 60 إطار في الثانية في الأجهزة الحديثة.

كما يسمح لك التطبيق باستخدام أكواد الغش داخل الألعاب المختلفة والتي يصل عددها إلى أكثر من 100 ألف لعبة تقريبًا، ويمكنك رفع نسخ الحفظ المسبق للألعاب إلى مساحات التخزين السحابي بسهولة.

كما يوحي إسم المحاكي، فإنه يعمل على تشغيل ألعاب منصة بلايستيشن المحمولة PSP بسهولة عبر جميع أجهزة آبل سواءً كانت أجهزة آيباد أو غيرها، ويستطيع المحاكي تشغيل أي لعبة ترغب يفها بسهولة.

وتستطيع بسهولة إضافة أكواد الغش الخاصة إلى ألعابك عبر هذا المحاكي وحفظ المناطق التي وصلت إليها بسهولة، ولكن مع الأسف لا يمكنك رفع حفظ الألعابب إلى مساحات التخزين السحابي.