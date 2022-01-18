بالمناطق والتفاصيل .. الأرصاد: الطقس يصل إلى حد الصقيع

الشارقة - اميمة ياسر - • تصل الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها بداية من الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ خاصة خلال فترات الليل، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 6 درجات في المناطق والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى، و5 درجات في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار، لافتة إلى أنه شديد البرودة على كل المناطق خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى أن الطقس يصل إلى حد الصقيع في الأماكن الصحراوية والمدن الجديدة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قائلة إن فرص الأمطار، اليوم الثلاثاء، تقل كمياتها وتنحسر على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق من محافظة البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة على الأعمال اليومية للمواطنين.

ولفتت إلى أن الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، متوقعة أن تمتد فرص الأمطار خفيفة إلى القاهرة.

وأوضحت أن البلاد تتعرض لانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، متابعة: «بداية من الأسبوع المقبل تصل الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لها، لكن استمرار نشاط الرياح يُشعر بمزيد من انخفاض درجة الحرارة».

وتوقعت استمرار تكون الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية الأسبوع الجاري، مضيفة أن المناطق الساحلية الأكثر تأثرًا بالشبورة وسقوط الأمطار.