شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وولمارت تخطط للدخول لـMetaverse وبيع NFT .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط ضجة حول Metaverse ، كشفت شركة Walmart العملاقة للبيع بالتجزئة عن خطط لدخول مجال الواقع الافتراضي / الواقع المعزز (VR / AR) والعالم القائم على Blockchain، حيث تشير إيداعات العلامات التجارية لشركة Walmart إلى أن الشركة تتطلع إلى إنشاء NFTs الخاصة بها (الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال) والعملات المشفرة، وفقًا لتقارير CNBC.

وبحسب التقرير فإن أحد تطبيقات العلامات التجارية يعرض تفاصيل "خدمات تدريب اللياقة البدنية" الممكنة و"الفصول الدراسية في مجال الصحة والتغذية" التي يمكن إجراؤها في بيئات الواقع الافتراضي / الواقع المعزز، وفي ملف منفصل، قالت الشركة "إنها ستقدم للمستخدمين عملة افتراضية ، بالإضافة إلى رموز غير قابلة للاستبدال، أو NFTs"، حسبما جاء في التقرير مؤخرا.

ونُقل عن متحدث باسم وول مارت قوله في تقارير إعلامية: "تستكشف وول مارت باستمرار كيف يمكن للتقنيات الناشئة تشكيل تجارب التسوق المستقبلية، نحن نختبر أفكارًا جديدة طوال الوقت، وتصبح بعض الأفكار منتجات أو خدمات تجعلها متاحة للعملاء. وبعضها نحن نختبر، ونكرر، ونتعلم منها "، وفقًا للشركة.

لدى تجار التجزئة الآخرين أيضًا خطط للدخول إلى metaverse ، مثل Nike التي تهدف إلى تقديم NFTs وأحذية رياضية افتراضية بينما تبيع Adidas مجموعة aInto the Metaverse 'NFT، وقد بدأت Gap أيضًا في بيع قمصان NFT الخاصة بشعارها الشهير.

ومن المتوقع أن يصل سوق المعاملات في Metaverse إلى 6.1 مليار دولار هذا العام، حيث يهدف عمالقة التكنولوجيا مثل Meta (Facebook سابقًا) بشكل كبير إلى التكنولوجيا القائمة على VR / AR لتقديم تجارب غامرة أعمق للمليارات في المستقبل.

ومن المتوقع أن يصل سوق Metaverse العالمي إلى ما يقرب من 42 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2026 ، وفقًا لشركة الأبحاث Strategy Analytics، وقالت شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات دولار لبناء رؤيتها لـ Metaverse.