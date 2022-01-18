شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب CHEOPS يكتشف كوكبا غريبا بحجم المشترى وكتلته مرة ونصف وعلى شكل كرة رجبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى الكواكب الخارجية بأحجام عديدة وأحيانًا تأتى أيضًا بأشكال غير عادية، واكتشف تلسكوب CHEOPS لصيد الكواكب الخارجية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية كوكبًا على شكل كرة رجبى، وتم سحبه إلى هذا الشكل بفعل قوى الجاذبية الشديدة، وفقا لتقرير digitaltrend .

والكوكب، المسمى WASP-103b ويقع في كوكبة هرقل يواجه قوى المد والجزر الملحمية بسبب الدوران بالقرب من نجمه ومع كل عام يستمر يومًا واحدًا فقط، والكوكب كبير ويبلغ ضعف حجم كوكب المشترى وكتلته مرة ونصف، نظرًا لقربه الكبير من نجمه فقد كنا نشك بالفعل في حدوث مد وجزر كبير جدًا على هذا الكوكب.

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة يان أليبرت، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة برن، في بيان، "لكننا لم نتمكن بعد من التحقق من ذلك" .

وباستخدام CHEOPS، تمكن الفريق من التحقق من تشوه المد والجزر للكوكب من خلال النظر إلى عبوره، وعندما يمر الكوكب بين نجمه والأرض في حدث يسمى العبور، يمكن للفريق قياس الانخفاض في السطوع من النجم والتعرف على الكوكب، وبعد مراقبة العديد من عمليات العبور هذه تمكنا من قياس التشوه.

وقال المؤلف المشارك باباتوندي أكينسانمي ، "إنه أمر لا يصدق أننا تمكنا من القيام بذلك - إنها المرة الأولى التى يتم فيها إجراء مثل هذا التحليل".

بالإضافة إلى قياس شكله الغريب، تمكن الباحثون أيضًا من التعرف على باطن الكوكب من خلال رؤية كيفية تشوهه، وأوضح أكينسانمي أن "مقاومة المادة للتشوه تعتمد على تركيبها"، "يمكننا فقط رؤية المد والجزر على الأرض في المحيطات والجزء الصخرى لا يتحرك كثيرًا لذلك من خلال قياس مقدار تشوه الكوكب يمكننا تحديد مقدار ما يتكون منه من صخور أو غاز أو ماء ".

وتشير النتائج إلى أن الكوكب يشبه كوكب المشتري داخليًا، على الرغم من أنه يبلغ ضعف حجمه، لذلك يعتقد الباحثون أن الكوكب قد تضخم ربما بسبب ارتفاع درجة حرارة النجم القريب.