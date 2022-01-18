شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Mini و iPhone 6 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتفiPhone 6 Plus كما يلى:

-هاتف iPhone 13 Mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.



-هاتف iPhone 6 Plus الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.-هاتف iPhone 6 Plus دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج A8 .

الرام: تبلغ 1 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:تبلغ 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 12.

الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 2915 mAh.