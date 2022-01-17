شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفتاح السيارة الرقمى من آبل قد يعمل مع طرازات Hyundai وGenesis هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميزة مفتاح السيارة الرقمي من Apple قد تكون مفيدة قريبًا لفتح بعض من طرازات BMW، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وفى رسالته الإخبارية الأخيرة ادعى مارك جورمان من بلومبرج أن هيونداى وشارة جينيسيس ستدعم Apple CarKey " بحلول الصيف، وليس من المؤكد حتى الآن أي الطرازات ستوفر هذا الخيار، ولكن من الملاحظ أن بعض مستويات القطع لسيارات Ioniq 5 وغيرها من سيارات Hyundai تتضمن NFC لديها مفتاح رقمى مملوك لها حاليا .

وعلى الرغم من توفر أدوات التحكم في القفل عن بُعد عبر الهواتف الذكية لفترة من الوقت، فإن CarKey (وما يعادله بنظام Android ) يعامل الهاتف كمفتاح مادى، وعليك فقط إحضار هاتفك أو Apple Watch إلى مقبض الباب لفتحه، ويمكنك حتى وضع هاتفك في منطقة معينة لبدء تشغيل السيارة، كما يمكن للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة iPhone ذات النطاق العريض (مثل iPhone 11 والإصدارات الأحدث) ترك هواتفهم في جيوبهم عند فتح السيارة وبدء تشغيلها.

وإذا كان التسريب دقيقًا، يمكن أن تؤدي خطوة Apple إلى توسيع نطاق جمهور مفاتيح السيارة الرقمية بشكل كبير، ولن تحتاج إلى التسوق من علامة تجارية راقية واحدة حتى تفكر في ذلك، وقد تشير الصفقة أيضًا إلى أن الخلاف حول تعاون محتمل مع EV لم يكن كافيًا لردع Apple و Hyundai من استكشاف فريق CarKey.