شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرجح إسقاط آبل ميزة "إلغاء الضوضاء" المدمج على iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت 9to5Mac أن ميزة "إلغاء الضوضاء" من Apple كانت عنصرًا أساسيًا فى أجهزة iPhone السابقة، ولكن ربما تمت إزالتها نهائيًا من سلسلة iPhone 13، وتم تصميم هذه الميزة "لتقليل الضوضاء المحيطة بالمكالمات الهاتفية عندما تضع جهاز الاستقبال بجوار أذنك"، وهي ميزة يمكن أن تساعد فى تسهيل سماع المكالمات، وفقا لتقرير engadged.

وإلغاء ضوضاء الهاتف غير متوفر فى طرز iPhone 13، ولهذا السبب لا ترى هذا الخيار في إعدادات [إمكانية الوصول] ،" وقال دعم Apple لأحد أجهزة قراءة 9to5Mac عندما طلب القارئ توضيحًا أن الميزة "غير مدعومة".

وظهرت أسئلة حول إلغاء الضوضاء على صفحات دعم Reddit و Apple بعد وقت قصير من طرح الهاتف للبيع، حيث لاحظ القراء أنه لم يعد متاحًا على صفحة إمكانية الوصول، ولا تزال الميزة متاحة مع iOS 15 على طرز iPhone السابقة، ولكن لا يمكن العثور عليها في أي مكان في iPhone 13.

ويستخدم "إلغاء الضجيج" عادةً ميكروفون كاميرا iPhone لاكتشاف وإزالة الضوضاء المحيطة من حولك، بحيث يمكنك بسهولة سماع الشخص الآخر على الهاتف أو مكالمة FaceTime - وهو أمر يمكن أن يكون ذا قيمة لضعاف السمع، ولا تنطبق المشكلة إلا إذا كنت تستخدم الهاتف بمفرده بدون سماعات أذن AirPods لإلغاء الضوضاء من Apple، لذلك قدمت Apple ميزة عزل الصوت مع نظام التشغيل iOS 15.) ولم تؤكد Apple رسميًا بعد أن الميزة قد تمت إزالتها نهائيًا على أجهزة iPhone 13، وحتى الآن جاءت الكلمة الوحيدة عنها بشكل غير مباشر من دعم Apple ، وعلى هذا النحو تواصلت Engadget مع Apple للحصول على مزيد من التوضيح .