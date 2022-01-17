شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح للمستخدمين متابعة منشئى المحتوى على يوتيوب عبر متصفح Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في اختبار بعض التكامل الأعمق مع يوتيوب في متصفح Edge الخاص بها، حيث تتضمن أحدث إصدارات مطوري Canary من Edge ميزة "followable web" الجديدة التي تتيح لك متابعة منشئي المحتوى المفضلين لديك بسهولة على يوتيوب.

واكتشف مستخدم Reddit Leoparda64 زر متابعة جديد على يوتيوب يظهر في شريط العناوين بصفحات يوتيوب، حيث سيضيفهم منشئو المحتوى التاليون إلى موجز يمثل جزءًا من ميزة المجموعات في Edge، ومن الواضح أن الميزة في مراحل المعاينة المبكرة، وهي لا تدعم جميع منشئي محتوى يوتيوب حتى الآن، وتتيح لك الخلاصة التي تم إنشاؤها في "المختارات" مشاهدة أحدث المشاركات من منشئي المحتوى الذين تتابعهم.

ومن المحتمل أن يمتد هذا التكامل الأعمق مع يوتيوب إلى أجزاء أخرى من الويب أيضًا، وتبدو ميزة الويب القابلة للمتابعة من مايكروسوفت Edge مشابهة لميزة Google التجريبية في Chrome والتي تتيح للأشخاص متابعة المدونات والمبدعين للحصول على أحدث محتوى عند نشره، وهذا في الأساس امتداد لـ RSS داخل Chrome، ويتضمن زر متابعة.

وتقوم مايكروسوفت فقط بتجربة ميزة Edge الجديدة هذه مع عدد محدود من مختبري Edge Canary ، كجزء مما تسميه الشركة "عمليات الإطلاق الخاضعة للرقابة"، لم تُفصِّل عملاق البرمجيات رسميًا خططها لميزة الويب القابلة للمتابعة في Edge ، لكننا نتوقع أن نسمع المزيد عن موجز RSS الحديث هذا في الأسابيع المقبلة.