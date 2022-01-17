شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توجه عالمى للخدمات السحابية.. وبنيتها التحتية تستهلك 72 مليار دولار خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الإنفاق العالمي على البنية التحتية السحابية بنسبة 6.6٪ (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2021 إلى 18.6 مليار دولار أمريكي، وبالنسبة لعام 2021 بأكمله، تتوقع IDC أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية بنسبة 8.3٪ مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 71.8 مليار دولار.

وزادت الاستثمارات في البنية التحتية غير السحابية 7.3 سنويًا في الربع الثالث من عام 21 لتصل إلى 14.6 مليار دولار، وهو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة في الإنفاق على أساس سنوي بعد فترة انخفاض الإنفاق التي بدأت في الربع الثاني من عام 2019، وفقًا لـ IDC.

وبلغ الإنفاق على البنية التحتية السحابية المشتركة 13 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 8.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وزيادة بنسبة 6.6% عن الربع السابق.

ومن المتوقع أن تنمو البنية التحتية السحابية المشتركة بنسبة 7.2 لكل مائة عام على مدار العام لتصل إلى 49.7 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية المخصصة بنسبة 10.7 في المائة إلى 22.2 مليار دولار للعام بأكمله.

وعلى المدى الطويل، تتوقع IDC أن يكون للإنفاق على البنية التحتية السحابية للحوسبة والتخزين معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12.4% خلال فترة التنبؤ 2020-2025، ليصل إلى 118.8 مليار دولار في عام 2025، ويمثل 67.0% من إجمالي الحوسبة وإنفاق البنية التحتية للتخزين.

وعلى المستوى الإقليمي، زاد الإنفاق السنوي على البنية التحتية السحابية مع تفاوت مستوى النمو عبر المناطق، حيث شهدت مناطق آسيا / المحيط الهادئ الفرعية وكندا وأوروبا نموًا مزدوجًا في الإنفاق، بينما شهدت أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة زيادات معتدلة من رقم واحد في الإنفاق.