شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز iPad Air (2022) سيدعم معالج A15 Bionic وشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة أن شركة أبل تستعد لطرح الجيل الخامس من iPad Air (2022)، حيث تقول تقارير من آسيا أن الجهاز اللوحي سيحصل على كاميرا أمامية محسّنة FaceTime مع دعم Center Stage.

وسيستخدم هذا الأخير التعلم الآلي بحيث عند استخدام الكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا الأمامية لتطبيقات مثل FaceTime، ستبقى أنت والآخرون غيرك في الإطار بغض النظر عن مقدار التنقل.

ووفقا للتقارير سيتم الكشف عن الجيل الخامس من iPad Air هذا الربيع جنبًا إلى جنب مع iPhone SE 3، وسيتوفر iPad Air (2022) نفس عامل الشكل مثل الطراز السابق ولكن سيتم تشغيله بواسطة نفس A15 Bionic الذي يشغل خط iPhone 13.

وستكون كاميرا FaceTime عبارة عن أداة نهائية عريضة للغاية تزن 12 ميجابكسل مع فلاش True Tone رباعي LED، وسيوفر الجهاز اللوحي دعم 5G، ويشير التقرير أيضًا إلى أن المواصفات ستكون مشابهة للجيل السادس من iPad mini.

ويجب أن نتوقع أن نرى الجيل الخامس من iPad Air يتميز بنفس الشاشة مقاس 10.9 بوصة التي حملتها وحدة الجيل الرابع لعام 2020، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع Touch ID ممزوجًا بزر الطاقة، وكاميرا خلفية واحدة، و USB-C المنفذ، ودعم Apple Pencil الثاني.

وبفضل سطح اللمس، يمكن للمستخدم تغيير رأس Apple Pencil دون الحاجة إلى وضع أداة الكتابة الرقمية، وبينما الأسعار غير معروفة في هذا الوقت، يبدأ iPad Air الحالي بسعر 599 دولارًا لإصدار Wi-Fi بسعة تخزين 64 جيجابايت.

ومع استمرار COVID في إبقاء بعض الموظفين وأطفال المدارس في المنزل، قد يظل الطلب على الأجهزة اللوحية قويًا.