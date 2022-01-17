شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبرمج يتمكن من تشغيل نظام CarPlay على سيارة تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل أحد المبرمجين إلى طريقة لتشغيل CarPlay على Tesla، مع حل بديل يسمح للسائقين بالوصول إلى أجهزة أيفون الخاصة بهم أثناء القيادة، وفقًا لتقارير حديثة.

فبينما يتوفر CarPlay من أبل للعديد من أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات، إلا أنه لم يُسمح رسميًا بتشغيله على شاشة Tesla داخل السيارة، وفقًا لتقارير AppleInsider، وعلى الرغم من أنه من المعقول تثبيت وحدة رئيسية لخدمات ما بعد البيع تدعم CarPlay ، فقد ابتكر المطور البولندي Michal Gapinski طريقته الخاصة.

وأظهر Gapinski سيارته Tesla وهي تعمل CarPlay على شاشة سيارته، ومع ذلك، بدلاً من إجراء أي تغييرات كبيرة على أجهزة Tesla نفسها، يتجاوز Gapinski قيود Wi-Fi بحيث يمكن لمتصفح Tesla الاتصال بجهاز ثانوي.

وفي المقابل، يعرض المتصفح ما يتم عرضه على الجهاز المضيف كإرسال فيديو مباشر، كما جاء في التقرير، وأوضح المطور أن المشروع يعتمد على Raspberry Pi الذي يقوم بتشغيل إصدار مخصص من Android.

ويعمل هذا الإصدار على تشغيل واجهة تعمل مع CarPlay، مما يمكّن واجهة مستخدم أبل من أن تكون قابلة للاستخدام من الشاشة الأكبر، وقال جابينسكي إن هناك تحسينات يجب إجراؤها على النظام، حيث يتطلب اتصال Wi-Fi بعض التحسينات لجعله أكثر سلاسة، وحاليًا، في مراحله الأولى، قال المطور إنه يخطط لإصداره للجمهور "عندما يكون محسنا".