شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لدى SpaceX الآن 1469 قمراً صناعياً من Starlink نشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، إن هناك الآن 1469 قمراً صناعياً من Starlink نشطة، مع 272 أخرى "تنتقل إلى المدارات التشغيلية في الوقت الحالي، وأضاف الرئيس التنفيذي، "سيتم تفعيل روابط الليزر قريبًا".

وفي يوليو 2021، قال ماسك إن روابط الليزر في المدار يمكن أن تقلل من زمن الوصول لمسافات طويلة بنسبة تصل إلى 50%، بسبب السرعة العالية للضوء في الفراغ والمسار الأقصر من الألياف الموجودة تحت سطح البحر.

وذكر تقرير حديث أن قسم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في SpaceX لديه الآن أكثر من 1،45،000 مستخدم في 25 دولة حول العالم، وحتى نوفمبر 2021 ، أضافت SpaceX ما يقرب من 11000 مستخدم شهريًا منذ بدء الخدمة في أكتوبر 2020.

وفي العام الماضي، قال ماسك في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) إنه يجب أن يكون لدى Starlink ما يقرب من 500000 مستخدم في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة.

وقال إن Starlink تعمل بالفعل في 12 دولة وتتوسع، وأضاف: "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحصول على بضع مئات الآلاف من المستخدمين ، وربما أكثر من 500000 مستخدم في غضون 12 شهرًا".

وقامت Starlink بشحن 100000 محطة طرفية للعملاء مؤخرًا، يهدف المشروع إلى توفير اتصال عالمي عريض النطاق عبر كوكبة من الأقمار الصناعية.