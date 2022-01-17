شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز iPad Pro المقبل سيوفر شحن MagSafe ومعالجا جديدا تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من 9to5Mac أن شركة أبل تمضي قدمًا في تحديث جهازها اللوحي iPad Pro الذي من شأنه أن يشمل الشحن اللاسلكي MagSafe ، ولكن ليس بالضرورة كما تتوقع.

وبدلاً من استخدام ظهر زجاجي بالكامل (مثل أحدث أجهزة iPhone)، يمكن لجهاز iPad Pro الجديد شحنه من خلال شعار أبل الزجاجي الموسع المدمج في ظهر معدني، حيث سيشحن بسرعة أكبر من iPhone (متوقع بالنظر إلى سحب الطاقة الإضافي لجهاز iPad) ويحمل مغناطيسًا أقوى للحفاظ على الشاحن في مكانه.

وسيشمل iPad Pro المحدث بعض التحسينات الشاملة، بما في ذلك بطارية أكبر ومجموعة كاميرا من طراز iPhone 13، وسيكون هناك أيضًا "شريحة جديدة تمامًا" 9to5 يُفترض أنها ستكون M2 المتوقعة أيضًا لجهاز MacBook Air الجديد.

وأشارت شائعات سابقة إلى أن M2 سيحتوي على ثمانية نوى مثل M1 ، لكنه سيعمل عليها بشكل أسرع وكل شيء يحتوي على نوى رسومات أكثر.

ولم يتم ذكر إطار زمني محدد لتحديث iPad Pro، وبينما انتشر الحديث عن حدث ربيعى، لا توجد ضمانات بأن أبل ستطلق أي أجهزة iPad جديدة في هذا الإطار الزمني، ولا تصدم إذا كان هناك Pro جديد.

وكان iPad Pro المستند إلى معالجات M1 فرصة كبيرة لشركة أبل لاستعراض براعتها في السيليكون بقدر ما كانت ترقية وظيفية - تتمة M2 ستحافظ على هذا الزخم، وسيساعد دعم MagSafe في ربط Pro بالنظام البيئي الأوسع لشركة أبل.