شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغادر SpaceX Cargo Dragon من محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستغادر مركبة SpaceX Cargo Dragon من محطة الفضاء الدولية (ISS) هذا الأسبوع حاملة الإمدادات والتجارب العلمية إلى الأرض، ومن المقرر أن تبدأ المركبة غير المأهولة رحلتها يوم الجمعة، وستبث ناسا رحلتها من محطة الفضاء الدولية على الهواء مباشرة، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وصل Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاقه فى 21 ديسمبر من العام الماضى، والآن ستعود بعد أن تم تحميلها بـ 4900 رطل من الإمدادات والمعدات قبل مغادرتها من المحطة الفضائية، ويتضمن ذلك تجارب مثل مجهر التصوير الضوئى الذى تم استخدامه لفحص المادة على المستوى المجهرى، ونتائج دراسة حول استخدام الجسيمات النانوية لتصنيع مواد جديدة، ونتائج دراسة حول كيفية استجابة جسم الإنسان لبيئة الجاذبية الصغرى من محطة الفضاء الدولية.

وسيقوم Dragon بإجراء عملية رش بمساعدة المظلة قبالة سواحل فلوريدا، حيث ستجمع فرق الاسترداد الكبسولة لإعادة استخدامها في المستقبل وتأخذ النتائج العلمية إلى الباحثين لتحليلها.

كيف تشاهد المغادرة وسيتم بث رحيل المركبة الفضائية على الهواء مباشرة من قبل وكالة ناسا على قناتها، NASA TV، ويمكنك مشاهدة هذا فى المنزل من خلال التوجه إلى موقع ناسا على الويب .

وستبدأ التغطية في الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت الشرقى يوم الجمعة 21 يناير، ومن المقرر إلغاء الإرساء نفسه في الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت الشرقى وستتم تغطية الاستعدادات وفك الإرساء وبداية الرحلة بعيدًا عن المحطة.

وستنتقل المركبة الفضائية بعد ذلك بعيدًا عن المحطة باتجاه الأرض، قبل أن تنطلق في حوالي الساعة 4:25 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 22 يناير .