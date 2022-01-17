شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. تغيير حجم النص فى أى تطبيق على نظام iOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تتحكم في حجم النص في iOS، لذلك إذا كنت تريد نصًا أكبر يمكنك توسيعه في كل مكان على جهاز أيفون، ولكن بفضل نظام التشغيل iOS 15، يمكنك تغيير حجم النص على أساس كل تطبيق على حدة، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "Business insider".





خطوات تغيير حجم الخط

- ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق مركز التحكم.

- اضغط على علامة الجمع الموجودة بجانب حجم النص لإضافة هذا إلى مركز التحكم.

- عندما تكون في تطبيق ما وتريد أن يكون النص أكبر، اسحب مركز التحكم من أعلى يمين الشاشة واضغط على أيقونة حجم النص.

- تأكد من تعيين مفتاح التبديل في الجزء السفلي على التطبيق الحالي بدلاً من جميع التطبيقات.

- اسحب شريط تمرير الحجم لأعلى أو لأسفل حتى تضبط الخط الذى تريده.