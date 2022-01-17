شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية فحص هاتفك الأيفون بحثًا عن كلمات المرور المخترقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تؤمن كلمة المرور القوية حسابك من المتسللين، فإن كلمة المرور الضعيفة / المخترقة يمكن أن تعرض بياناتك وأمانك على الإنترنت للخطر، إلا أن كثير من المستخدمين لا يعلم أن هواتف أيفون وأجهزة أيباد، بها ميزة أمان إلكتروني يمكنها إخبارك ما إذا كانت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك لتطبيقات معينة قد ظهرت في تسرب بيانات.

ويمكن لجهاز iPhone الخاص بك معرفة ما إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بحسابك على Amazon و Google و Netflix وغيرها، ولا يمكنها فقط إخبارك بهذا، ولكنها تتيح لك أيضًا تغيير كلمة المرور لموقع الويب بخطوات سريعة وسهلة.

1. انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone / iPad.

2. قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى كلمات المرور، اضغط عليها.

3. إذا تم اختراق كلمة المرور لأي من حساباتك على الإنترنت - Google أو Twitter أو Amazon ، فسترى "توصيات الأمان" أو Security Recommendations هنا.

4. انقر فوق توصيات الأمان لمعرفة كلمة المرور التي بها مشكلة في الحساب أو ظهرت في تسرب بيانات، وسيُعلمك هذا القسم أيضًا بعدم وجود كلمة مرور ضعيفة واحتمال اختراقها.

5. يمكنك إما تغيير كلمة المرور على موقع الويب أو حذف الإدخال من القائمة.