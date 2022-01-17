شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنظمة الموارد البشرية الآلية فى أمازون لا تحتسب إجازة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت أنظمة الموارد البشرية الآلية في أمازون فى تعرض عامل للإزعاج من الرسائل أثناء مرضه بفيروس COVID-19، حيث قال درو دوزينسكاس، عامل مستودع أمازون في إلينوي، لشبكة إن بي سي، إنه أثبت إصابته بـCOVID-19 خلال العطلة، وأخطر أمازون، لكنه تلقى لأيام بعد ذلك رسائل نصية آلية من الشركة تخبره أن رصيد إجازاته مدفوعة الأجر ينخفض ​​لأنه كان يتغيب عن نوبات العمل.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، ليس من الواضح ما إذا كان الوقت قد تم حسمه بالفعل من إجازة العامل المدفوعة.

وكانت خفضت أمازون مقدار الإجازات المدفوعة التي يحصل عليها العمال عند مرضهم بفيروس COVID-19 من عشرة إلى سبعة أيام الأسبوع الماضي، باتباع إرشادات جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض.

أخبر عمال أمازون أيضًا أنهم كافحوا للحصول على اختبارات COVID-19 منذ أن توقفت الشركة عن الاختبار في الموقع في يوليو، جنبًا إلى جنب مع بداية متغير omicron.

قال عمال آخرون، إنهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى الموارد البشرية، وقال عامل متعاقد يعمل على الخط الساخن لموظفي أمازون عن COVID-19 إن عدد المكالمات أصبح هائلاً. وقال المقاول لشبكة NBC: "في وقت من الأوقات، كان لدينا 1700 مكالمة معلقة".

وتعرضت أنظمة الموارد البشرية في أمازون للانتقاد من قبل، ولا سيما نظام الرواتب الخاص بها، والذي تم الكشف عنه من خلال تحقيق داخلي نشرته صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.