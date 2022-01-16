شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات عسكرية أمريكية وروسية على شكل كلب.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركات أمريكية عن أول كلب آلي يحمل سلاحا حربيا في العالم، وذلك خلال المعرض السنوي لجمعية الجيش الأمريكي المقام في العاصمة واشنطن، وتم الكشف عن بعض الخصائص التكتيكية والفنية للكلب الآلي المسلح، حيث تم تركيب بندقية من عيار 6.5 ملم على ظهره بشكل مغلف، وهو قادر على إطلاق النار على مسافة تصل إلى 1200 متر.

كما أن الكلب الآلي مزود بنظام رؤية متقدم مع تكبير 30 ضعفًا وجهاز تصوير حراري ومغطى بسيراميك خاص لإخفاء أجهزة الرؤية الليلية للعدو.

ووفقا لما ذكره موقع "sputnik"، فإن الكلب الآلي قادر على السفر عشرات الكيلومترات بسرعة 7.2 كم / ساعة بشحنة واحدة، حيث تم تسليم عدد من الروبوتات إلى الجيش الأمريكي لتجريبها في الميدان واقتصرت حتى الآن مهماته على الاستطلاع والمراقبة.

واعتبر الخبراء الروس أن الكلب الآلي الأمريكي الذي يحمل بندقية خاصة مثبتة على الظهر يعد نوعا من التضخيم ما يشكل صعوبات لمهامه العسكرية في الميدان.

وبحسب الخبراء، استطاع الروس ابتكار الروبوت الآلي العسكري "ماركر" بالتعاون مع شركات "Android Technology" و"Advanced Research Foundation" حيث أكد تفوقه التقني والعسكري على نظيره الأمريكي الجديد وبمقارنة بسيطة فإن الأخير قادر على حمل بندقية قنص وأجهزة بصرية على ظهره، أما الروبوت الروسي "ماركر" فيمكنه حمل أنظمة قتال متنوعة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة وعدد كبير من مختلف المعدات الإلكترونية الضوئية والراديوية وأنظمة المراقبة.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك، فهو مجهز بطائرة مسيرة صغيرة الحجم قادرة على الإقلاع من منصة ومطاردة الهدف بسهولة.