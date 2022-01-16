شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى كاليفورنيا: اتفاقيات عدم الإفصاح فى جوجل تنتهك قانون الولاية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير the engadged التقنى، أن Google قد تضطر إلى إعادة التفكير في اتفاقيات عدم الإفشاء بعد دعوى قضائية طويلة الأمد من عامل مجهول.

ووفقًا لصحيفة The Washington Post حكم قاضٍ فى المحكمة العليا فى كاليفورنيا بأن اتفاقيات خصوصية موظفي Google تنتهك قوانين العمل بالولاية، وقال القاضي إن الشروط التي تمنع الموظف من مناقشة وظيفته مع أصحاب العمل المحتملين ترقى إلى شرط عدم المنافسة وبالتالى فهي غير قانونية فى الولاية.

وأقنعت شركة الإنترنت في الأصل القاضي بإلغاء معظم ادعاءات العامل اعتقادًا منها بأن القانون الفيدرالي تجاوز تشريعات كاليفورنيا، ونقضت محكمة الاستئناف هذا القرار وقالت أن قوانين الولاية فعلت المزيد لحماية حقوق حرية التعبير التى تشمل خبرة العمل ورفضت جوجل التعليق على الحكم أو أى خطط للاستئناف.

ولن تسمح النتيجة لموظفى Google بمناقشة الأسرار التجارية إذا تم دعمها، ومع ذلك سيسمح للناس بمناقشة تجربة العمل، ويمكن أن يسهل على الباحثين عن عمل تبديل الأدوار دون خوف من الدعاوى القضائية، ويوفر أيضًا المزيد من الفرص لضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش لمناقشة أسباب تركهم للشركة، على الرغم من أن تشريعات كاليفورنيا قد عالجت بالفعل اتفاقيات عدم الإفصاح التي تمنع الضحايا من التحدث عن الحوادث.

وقد يكون لهذا الحكم أيضًا تداعيات أوسع على قطاع التكنولوجيا في كاليفورنيا، وصرح رمزي حنفي الشريك في قانون QH ، لصحيفة The Post أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى لديها قواعد حظر نشر مماثلة، وقد تضطر شركات وادي السيليكون إلى تجديد اتفاقياتها وقبول أنه سيكون من الأسهل على الموظفين بعد ذلك ترك أو التعرف على ثقافات العمل السامة .