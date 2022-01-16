اونور ماجيك في

العدد ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة f/1.9 الثانية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.0 والأخيرة Ultrawide بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.2 المميزات Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama تصوير الفيديو [email protected] /60fps, [email protected] /60fps, gyro-EIS, HDR10+

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان يناير 2022 الحاله متاح للبيع من يناير 2022 الأبعاد والوزن الأبعاد أبعاد 160.4×141.1×6.7 ملليمتر وهو مفرود وأبعاد 160.4×72.7×14.3 ملليمتر وهو مطوي الوزن 288 جرام للنسخة العادية و293 جرام للنسخة المصنوعة من الجلد الصناعي الخامات الهاتف بشاشة داخلية من البلاستيك مع ظهر وشاشة خارجية من الزجاج وإطار ومفصلة من الألمونيوم الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD gps Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 3.1, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 4750mah تدعم الشحن السريع بقدرة 66Watt ايضا الوان الأسود والفضي والبرتقالي الموديلات MGI-AN00

المصدر الأصلي : عرفني