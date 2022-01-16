شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة تبدأ التحقيق في أعمال Meta VR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن العديد من الولايات الأمريكية بدأت تحقيقًا في انتهاكات مكافحة الاحتكار في قسم الواقع الافتراضي (VR) التابع لشركة "ميتا"، الذي يسعى إلى بناء Metaverse.

وأفادت التقارير أن المدعين العامين من نيويورك ونورث كارولينا وتينيسي جنبًا إلى جنب مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) يحققون في ممارسات Meta VR التجارية، بعد التحدث مع مطوري VR تابعين لجهات خارجية Aseveral.

وتعد Meta هي شركة رائدة في إطلاق مشاريع VR / AR، وقالت شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي بالفعل إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات دولار لبناء رؤيتها لـ Metaverse، كما أعلنت عن خطط لتوظيف 10000 شخص للمساعدة في بناء Metaverse.

وفي الشهر الماضي، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في خطة Meta لشراء تطبيق VR للياقة البدنية الشهير Supernatural مقابل أكثر من 400 مليون دولار، حيث تبدأ الشبكة الاجتماعية رحلتها نحو إنشاء Metaverse.

ووفقًا لتقرير في The Information، مرت عمليات الاستحواذ الخمس الأولى على تطبيق VR لشركة Meta دون ضجة لأنها كانت صغيرة جدًا بحيث لا يمكن مراجعتها من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

وقال التقرير "لكن هؤلاء المنظمين يبطئون الصفقة الخارقة للطبيعة التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، وفقًا لما ذكره شخصان على دراية بالوضع"، بالإضافة إلى بناء سماعات الرأس Oculus VR ، استحوذت Meta على ست شركات على الأقل في هذا المجال، بما في ذلك مطور Supernatural ، وهو تطبيق VR للياقة البدنية حقق نجاحًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يصل سوق المعاملات في Metaverse إلى 6.1 مليار دولار هذا العام ، حيث يهدف عمالقة التكنولوجيا مثل Meta (Facebook سابقًا) بشكل كبير إلى التكنولوجيا القائمة على VR / AR لتقديم تجارب غامرة أعمق للمليارات في المستقبل.