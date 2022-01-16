شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تكنولوجيا قياس ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف المحمول موثوق بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منصة الصحة Binah.ai هى إحدى المنصات على تطبيقات الهاتف، وقالت أنها أضافت مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة عبر تطبيقها، والمتوفر من خلال الشركات الشريكة.

وتقول، إنها تستطيع حساب ضغط الدم باستخدام فيديو لوجه شخص ما من خلال هاتف ذكي أو كاميرا حاسب محمول، ولكن الخبراء يقولون إنهم بحاجة لرؤية المزيد من البيانات من الشركة قبل أن يثقوا فى الميزة.

ويقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Binah.ai: لقد صممنا هذا الحل ضمن تطبيقنا ليحل محل أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية.

ولمراقبة قياس الضغط، تحلل الأداة الموجودة ضمن التطبيق الضوء المنعكس عن الوجه لحساب التغيرات فى تدفق الدم، وهي تقنية تسمى تخطيط الدم الضوئي.

واستفاد صانعو الأجهزة والتطبيقات من هذه الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من الجسم لحساب أشياء مثل مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب.

ووفقا لأحدث التقارير، قال إن تتبع ضغط الدم دون جهاز القياس المعتاد يعد هدفًا طويل الأمد لأطباء القلب وشركات التكنولوجيا، كما يمكن أن يساعد الأشخاص فى مراقبة ضغط الدم في المنزل بسهولة أكبر، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب.

وعلى جانب آخر يقول الخبراء إنه لا توجد حتى الآن بيانات كافية لإثبات أن الأشخاص يمكنهم الاعتماد على هذه التقنية سريريًا، وفى حين أن المقاييس المستندة إلى تخطيط الدم الضوئى يمكن أن تكون جيدة في تتبع التغيرات في قياس الضغط، فمن الصعب استخدامها لحساب الأرقام الأولية دون خط أساس.

وهنا نتسائل هل تكنولوجيا قياس ضغط الدم بهذا الشكل موثوقة يقول مامان إن الشركة أجرت دراسات تحقق داخلية للأداة مع 264 شخصًا، ولم يتم نشر هذه البيانات، ولكن الشركة شاركت تقرير الدقة الأساسي مع العملاء.

وقارن التقييم الجهاز بالمعيار الدولي لأجهزة القياس، الذي يتكون من مستويين: مناسب لجهاز عالي الدقة (مثل الأجهزة المستخدمة في المستشفيات) ومناسب لجهاز منخفض الدقة (مثل الأجهزة التي يمكن استخدامها في البيت).

ويقول مامان إن شاشة Binah.ai تستخدم معيار الجهاز المنخفض الدقة، ويضيف أن الشركة تطلق تجربة سريرية أكثر شمولاً لاختبار الجهاز في نهاية شهر فبراير، وتستخدم هذه البيانات لمتابعة موافقة إدارة الغذاء والدواء.

ولا يمكن فى الوقت الحالي استخدام التطبيق إلا كجهاز صحى، كما لا يمكن للشركة الادعاء بإمكانية استخدامه للأغراض الطبية.

ولا تبيع Binah.ai أيضًا منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين، ولكن تعمل مع شركات مثل شركات التأمين، ويقول مامان إن الشركة تعمل أيضًا مع شركتين لتصنيع الحواسيب المحمولة وشركة لتصنيع الهواتف الذكية لدمج Binah.ai فى الأجهزة.