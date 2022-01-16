شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شركة آبل تطالب الموظفين بالحصول على لقاحات معززة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة آبل من موظفيها بالحصول على اللقاحات المعززة لفيروس كورونا كشرط الدخول إلى مكاتبهم للعمل، وفقا لتقرير engadged التقنى.

ووفقا لتقرير The Verge قال إنه شاهد بريدًا إلكترونيًا داخليًا يكشف أن Apple ستطلب من موظفي الشركات والتجزئة تقديم دليل على اللقاحات المعززة ل لقاح COVID-19 إذا كانوا يريدون دخول المكاتب أو المتاجر من 15 فبراير فصاعدًا، وبمجرد أن يصبح الموظف مؤهلاً للحصول على التعزيز، سيكون أمامه أربعة أسابيع للحصول عليها وتقديم الدليل.

وسيتعين على العمال غير المحصنين أو الذين لا يستطيعون تقديم دليل يفيد بنتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا سريعًا اعتبارًا من 24 يناير فصاعدًا، ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا يؤثر على موظفي المكتب والمتجر.

وكانت شركة آبل واضحة في منطقها، وقالت الشركة إن "الفعالية المتضائلة" لجرعات اللقاح الأولية وظهور متغير Omicron الخاص بفيروس COVID-19 يعني أن المعززات كانت ضرورية للحماية من الأمراض الخطيرة.

وقال تقرير the Verge لقد طلبنا من Apple التعليق، ويأتى التقرير بعد أيام فقط من طلب Meta تقديم ما يفيد بالجرعات المعززة للعودة إلى المكتب، وبعد فترة وجيزة من إغلاق Apple مؤقتًا للعديد من المتاجر بعد تفشي COVID-19، هناك الكثير من الضغط الإضافى لطلب المعززات وتقليل الاضطرابات الكبيرة.