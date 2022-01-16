شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتاج رسوم متحركة تعكس الأرض كأنها تتنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر رسم متحرك جديد، أن الأرض تتنفس الكربون مع تغير الفصول على مدار العام، ويمكن رؤية أجزاء من الكرة الأرضية حيث تمتص نباتات الأرض الكربون من الغلاف الجوي، لكنها تنتفخ عندما تطلق هذه النباتات الكربون، وتم إنشاء الرسوم المتحركة بواسطة البروفيسور ماركوس ريتششتاين، عالم البيئة في معهد ماكس بلانك للكيمياء الحيوية في جينا بألمانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر دورة الكربون، العملية التي تنتقل فيها ذرات الكربون باستمرار من الغلاف الجوي إلى الأرض ثم تعود إلى الغلاف الجوي.

تستند الرسوم المتحركة للبروفيسور ريتششتاين إلى ملاحظات الأقمار الصناعية ومئات من محطات مراقبة الكربون في جميع أنحاء العالم.

قال البروفيسور رايششتاين لـ Live Science: "التصور هو في الحقيقة مجرد مشروع ممتع"، مضيفا "دورة الكربون هذه وكيف تتغير من شهر لآخر تخبرنا بالكثير.. إنه يوضح بشكل أساسي مدى أهمية حماية مصارف الكربون."

يمكن رؤية القارات وهي تنكمش خلال الربيع والصيف، حيث تمتص نباتات الأرض الكربون من الغلاف الجوي أثناء عملية نموها، وفي غضون ذلك، في فصل الشتاء، يمكن رؤية القارات وهي تنتفخ مثل بالون على وشك الانفجار، حيث تموت النباتات وتطلق تقريبًا كل الكربون الذي تخزنه في الغلاف الجوي.

كما أن أكثر عمليات امتصاص الكربون وانبعاثات الكربون وضوحًا على مدار العام تقع في "خطوط العرض المعتدلة"، وهى أجزاء الأرض الواقعة بين المناطق شبه الاستوائية والدوائر القطبية.

تكون دورة الكربون هذه أقل وضوحًا حول خط الاستواء، حيث تكون الظروف أكثر جفافاً وتكون حياة النبات أقل وفرة بشكل عام (في أماكن مثل الصحاري).