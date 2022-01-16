شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تنسيق PNG للصور وأبرز خصائصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد PNG هو تنسيق ملف شائع، وربما يأتي في المرتبة الثانية بعد JPG، حيث يتمتع ببعض المزايا مقارنة بـ JPG ويسهل التعامل معه لأنه مدعوم على نطاق واسع، ونرصد لك بعض أبرز خصائصه وفقًا لما ذكره موقع "business insider".



ما هو ملف PNG؟ ما هو ملف PNG؟ PNG هو اختصار لـ Portable Network Graphics، هو تنسيق ملف رسومي عالي الجودة يمكنك عرضه في أي برنامج أو عارض صور أو مستعرض ويب تقريبًا.

يعد تنسيق PNG بديلاً لملف JPG المعروف، وفي حين أن تنسيق JPG هو التنسيق المفضل للمستهلكين، خاصةً لتخزين الصور في الكاميرات الرقمية، فإن PNG تحظى بشعبية أكبر بين المحترفين في تصميم الويب، وهي في الواقع خليفة لتنسيق GIF.



الخصائص الرئيسية لتنسيق PNG الخصائص الرئيسية لتنسيق PNG • تنسيق الاختيار على الويب: تعتمد العديد من مواقع الويب على PNG لعرض الصور على صفحات الويب الخاصة بها.

• بدون فقدان: على عكس العديد من تنسيقات الملفات الأخرى، بما في ذلك JPG، تستخدم PNG خوارزمية ضغط بدون فقدان ينتج عنها جودة صورة عالية.

• يدعم الشفافية: يسمح لك PNG بتحديد خلفية شفافة، وهو أمر ضروري للرسامين ومصممي الرسوم، يسمح هذا للصور والرسوم التوضيحية والشعارات غير المنتظمة بالجلوس فوق لون الخلفية.

• لا توجد رسوم متحركة: على عكس تنسيق GIF القديم، لا تدعم صور PNG الرسوم المتحركة.