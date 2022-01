ون بلس 10 برو

العدد ثلاثية الأساسية بدقة 48MP وفتحة عدسة f/1.8 مع كاميرا Telephoto بدقة 8MP وفتحة f/2.4 مع كاميرا Ultrawide بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.2 المميزات Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama تصوير الفيديو [email protected] [email protected] /60/120fps, [email protected] /60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان يناير 2022 الحاله متاح للبيع من يناير 2022 الأبعاد والوزن الأبعاد 163×73.9×8.6 ملليمتر الوزن 200.5 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD gps Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 3.1, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 5000mah مع شحن سريع بقدرة 80Watt وشحن لاسلكي سريع بقدرة 50Watt ايضا الوان الأسود والأخضر الموديلات NE2210

