شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: رواد الفضاء يعانون من فقر الدم بعد قضاء 6 أشهر خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وكالات الفضاء على التغلب على العديد من التحديات التي يواجهها رواد الفضاء أثناء تواجدهم خارج الأرض، مثل الاتصال الموثوق به وإدارة الوقود، وقد تمت إضافة تهديد جديد إلى القائمة، وهو الإصابة بفقر الدم، حيث وجدت دراسة أجراها باحثون في أوتاوا أن أجسام رواد الفضاء تدمر 54% من خلايا الدم الحمراء أثناء تواجدها في الفضاء عما كانت عليه على الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكون أجسامنا على الأرض وتدمر 2 مليون خلية دم حمراء كل ثانية، لكن الباحثين وجدوا أن تلك الموجودة في الفضاء لمدة ستة أشهر تدمر 3 ملايين كل ثانية.

وأرجع الأطباء ذلك إلى تدمير خلايا الدم الحمراء، أو انحلال الدم، الناتج عن تحولات السوائل حيث تأقلمت أجسام رواد الفضاء لانعدام الوزن، ومرة أخرى أثناء تأقلمهم مع الجاذبية.

قال الدكتور جاي تروديل من جامعة أوتاوا، الذي قاد دراسة على 14 رائد فضاء بتمويل من وكالة الفضاء الكندية، إن فقر الدم في الواقع هو تأثير أساسي للذهاب إلى الفضاء، مضيفا "طالما أنك في الفضاء، فإنك تدمر خلايا دم أكثر مما تصنع."

وقدرت ناسا أن رحلة الذهاب والإياب إلى المريخ ستستغرق حوالي عامين، حيث قال تروديل: "إذا كنت في طريقك إلى المريخ ولا يمكنك مواكبة الحاجة إلى إنتاج كل خلايا الدم الحمراء الإضافية، فقد تكون في مشكلة خطيرة".

وأضاف أن وجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء في الفضاء لا يمثل مشكلة عندما يكون جسمك عديم الوزن، ولكن بعد الهبوط على الأرض، وربما على الكواكب الأخرى، يمكن أن يؤثر فقر الدم على طاقة رواد الفضاء وتحملهم وقوتهم.

كما أنه بعد عام من عودتهم إلى الأرض، لم تعد خلايا الدم الحمراء لرواد الفضاء تمامًا إلى مستوياتها قبل الرحلة، حسبما أفاد الفريق البحثى في مجلة Nature Medicine.

وجدير بالذكر أن هذا الآثر الجانبي ليس الوحيد، فكشفت دراسة منفصلة فى مارس 2021 أن الرحلات الفضائية الطويلة يمكن أن تقلص القلب، فيما قد يكون اكتشافًا مقلقًا للجيل القادم من رواد الفضاء، ووفقًا للباحثين في مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس، فإن البرنامج طويل الأمد للتمارين الرياضية منخفضة الكثافة في الفضاء لا يكفي لمواجهة آثار انعدام الوزن لفترات طويلة على القلب.